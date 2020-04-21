新北技術型高中雙語教案甄選 看見未來職場的雙語力

新北市教育局推動技術型高中雙語教育四年計畫，以「 動手做學英語」培育國際技職人才為目標， 透過雙語教育融入課程方案徵選，增進教師教學設計知能， 提供學校推展雙語教育參考。本次教案徵選總計有23件參加徵選， 經審查後擇選出特優1件、優選3件、入選5件。 後續教育局將安排教案成果分享， 讓新北市所有技高教師能夠相互觀摩學習。

穀保家商林琍羨老師獲選特優，以「機不可失」為主題， 透過單字好有感，讓學生感受單字與真實生活情境之關聯，利用Pl ickers卡片讓學生用手機掃瞄答案，提高學生的課堂參與感， 並以心智圖的概念進行詞彙聯想非思不可， 在課堂中提供相關的詞組讓學生可以參考運用； 最後在網路交易停看聽任務中， 安排兩位來自立陶宛及巴西外籍交換生協助， 讓學生勇於使用英語來溝通完成基本任務， 並對網路交易的風險性提高自我保護的認知行為。 該教案符應技高雙語教育的特色，結合專業群科所需的專業英文， 連結真實生活情境，獲得審查委員一致的肯定。

優選的3件教案則是結合科技教育及防疫時事進行教學設計， 鶯歌工商林木盛老師以「擴增實境Augmented reality（AR）技術在資訊科技專業英文詞彙上的應用」， 利用情境感知概念建構學習環境，學生利用AR程式， 用手機對著手寫「smartphone」的英文單字卡， 手機畫面會自動出現手機的圖片， 可以將傳統的文字單字轉化成實際照片。鶯歌工商何昆得同學也說： 真的好實用喔！這門課讓我了解擴增實境可用在我們生活中， 結合實際與虛擬，讓學習變得更有趣。 樟樹國際實中楊筑曲老師及黃新雅老師「製作環保防疫口罩套- DIY Face Masks」，結合防疫議題，進行雙語協同教學，製作「 防疫口罩套」，讓學生從『做中學』 建構自己的語言知識與溝通能力。復興商工林慈諭老師「 數位多媒體設計專業英文詞彙-圖文連結」， 將英語文學習融入生活情境，藉由尋找專業英文詞彙相對應的圖片， 協助學生建立自主學習的模式， 具備運用資訊科技搜尋資料和圖片的能力。

教育局表示，新北市為協助技高學生提升英語力， 並掌握職場關鍵力！以「實用、有用、願意用」專業英文， 融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習， 增進英語學習成效，培養學生國際移動力。 更結合民間產業及大專校院，透過跨域合作及產業連結， 共同打造全方位的數位學習平台，提升學生的「職行力」-- 職場力、行動力及英語力。