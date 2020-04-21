【武漢肺炎】疫情之下各國動物大解放 墨爾本企鵝搭肩看夜景萌翻

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新型冠狀病毒肺炎延燒，全球多國政府實施「封城」措施，但全球的野生動物的生活卻因此改變。有民眾分享在澳洲墨爾本看到2隻小企鵝搭肩看夜景、印度的猴子上樓放風箏，更有奈良的小鹿因遊客減少，沒有鹿仙貝可吃，便跑到街上覓食。

推特用戶@TheGallowBoob 4月19日上傳2張照片。2隻小企鵝站在石頭上看著遠方城市的五光十色，其中一隻小企鵝將翅膀搭在另一隻的肩膀上，可愛模樣萌翻網友。

Penguins watching the night sky in Melbourne looking like a Pixar movie pic.twitter.com/6vTq8iZC7I — Gallowboob (staying inside) (@TheGallowBoob) April 19, 2020

美國費城一位女網友克里斯汀在推特貼出一段逗趣影片。一隻土撥鼠站在她家窗戶旁當著她養的2隻狗面前吃了一個多小時的披薩，讓兩隻狗垂涎欲滴，恨不得衝出門去搶披薩來吃。

日本奈良的鹿舉世聞名，被當地人稱為神的使者，其呆萌的模樣讓民眾愛不釋手，許多會購買路邊的鹿仙貝餵食。由於疫情關係，遊客人數銳減，有民眾在推特貼出照片，沒有仙貝可吃的鹿群開始湧上街頭，啃食路上的植物，甚至當地居民種植的花花草草等。

街上空無一人，只剩下鹿的模樣，讓人感覺特別寧靜與悠閒。

小鹿逛大街（截圖自推特用戶@marurojr）

印度東部奧里薩邦（Odisha）的森林服務局官員南達（Susanta Nanda）4月16日在推特分享短片，一隻小猴在坐在白色的屋頂上放風箏，風箏隨著小猴子的動作盤旋，小猴子還會收風箏線。背景還可以聽到有些人為了小猴子的高超技巧喝彩。

拍攝影片的南達寫道「由於人類遭隔離，進化發生的很快。一隻猴子在放風箏，是的，這是隻猴子無誤。」

猴子在屋頂放風箏（截圖自推特用戶@susantananda3）

澳洲南澳省大城阿得雷德當局為防堵疫情擴散，要求民眾在家，當地警方19日在監看監視器時發現，空蕩的街頭引來一隻袋鼠到市區逛大街，還差點被車子撞到，還好沒事。

南澳警方表示，這隻袋鼠最後往阿得雷德西部綠地自然保護區去了。

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