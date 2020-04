【武漢肺炎】疫情之下各國動物大解放 墨爾本企鵝搭肩看夜景萌翻

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導)新型冠狀病毒肺炎延燒,全球多國政府實施「封城」措施,但全球的野生動物的生活卻因此改變。有民眾分享在澳洲墨爾本看到2隻小企鵝搭肩看夜景、印度的猴子上樓放風箏,更有奈良的小鹿因遊客減少,沒有鹿仙貝可吃,便跑到街上覓食。

推特用戶@TheGallowBoob 4月19日上傳2張照片。2隻小企鵝站在石頭上看著遠方城市的五光十色,其中一隻小企鵝將翅膀搭在另一隻的肩膀上,可愛模樣萌翻網友。

Penguins watching the night sky in Melbourne looking like a Pixar movie pic.twitter.com/6vTq8iZC7I