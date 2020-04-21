抗疫新選擇 e購契作有機友善農產品

受到新冠肺炎疫情影響，民眾多避免群聚到餐廳外食， 國人的消費習慣也有所改變。新北市政府農業局「 亞洲有機行銷智能中心(CEIOMA)」推動友善契作平台大聯盟 （https://lecfp.org/），方便民眾訂購有機或 友善農產品，在家烹調美食健康又安全，目前已有「彩田友善契作」 等多家平台加入，防疫在家也能e購新鮮優質的農產品。

農業局長李玟表示，市府結合友善農業生產與環境生態保護的理念， 自104年起推動「友善田園區域計畫」， 輔導農友轉型友善耕作甚至有機生產，獲得各界的響應。 其中彩田友善農作在105年與市府合作，輔導金山、 萬里在地農友生產友善無農藥化肥的「彩田米」，108年更擴展到 貢寮地區，迄今已有33位農友加入，友善生產面積達30公頃。「 彩田米」友善大地的理念也獲得企業的認同，宏碁基金會自107年 起即參與彩田米契作認購計畫，拋磚引玉鼓勵大眾支持偏鄉小農， 以行動發揮對友善農業的支持，今年基金會的志工們也一起參與插秧 ，體驗農夫的辛勞，也更加珍惜平常吃的米飯。 目前全市友善耕作面積達227.5公頃，友善農友達196人， 生產稻米、茶葉、綠竹筍、山藥、時蔬..等多項的農作物， 未來目標是將友善田園計畫推展到本市各區， 讓更多農友一起投入友善耕作的行列，今年底預計可達250公頃的 目標，打造更友善的新北市。

農業局表示，彩田友善農作與農友訂定契作，與農業局「 先創通路再開農路」理念相同，讓農友們不必擔心銷售問題， 消費者可以電洽0905396909紀小姐，或上彩田友善農作平 台(https://goo.gl/forms/ TNC3tHlc4v2AzfWL2)、奧丁丁市集-新北友善契 作專區(https://www.owlting.com/ market/contractfarming?vendor= 1)訂購。除了彩田米外，市府成立的「亞洲有機行銷智能中心( CEIOMA)」也集結許多支持農友契作的網購平台，成立友善契 作平台大聯盟（https://lecfp.org/）， 多樣的友善及有機農產品可供契作訂購，歡迎消費者及企業團體共同 響應，相信以友善方式對待環境，環境也會提供給我們更安全、 更安心的保障!