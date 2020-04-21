新北創客師生自製安全防護面罩 力挺在地抗疫英雄

新北市教育局及福和國中日前發起「感謝抗疫英雄， 自製安全防護面罩!」的活動， 已有超過35所新北市創客社群學校的師生自願加入，中正國中、鶯 歌國中與鶯歌工商也在第一時間加入此次計畫產出防疫面罩， 中正國中於昨(20)日贈送面罩給土城區衛生所， 鶯歌國中張俊峰校長及鶯歌工商孔令文校長代表則於今(21) 日分別捐贈給鶯歌區公所、鶯歌區衛生所及鶯歌區醫師公會， 感謝在地抗疫英雄。

中正國中於20日將首批製作的25個面罩贈送給土城區衛生所， 由衛生所林泉洋主任代表接受， 所方致贈感謝狀感謝校方對防疫工作的付出。 中正國中楊明源校長表示，這項活動由新北市政府教育局發起， 各校共同響應， 這次參與製作面罩的老師和同學們都很開心可以在防疫工作上有貢獻 ，未來土城地區醫療院所，如有需求， 學校也會提供給第一線的醫護人員使用。

鶯歌國中及鶯歌工商師生團隊攜手合作， 利用社團課時間以雷射切割的方式製作， 使用3mm的密集板製作框架以及具有耐油污抗酸鹼的新型環保泡棉 EVA製作固定帶共同產出160個防疫面罩。 鶯歌國中校長張俊峰表示：「透過社團課程讓學生自己去思考， 我們可以為防疫及醫護人員做什麼？ 同時在製作的過程中讓學生明白『學習， 是為了有能力時能伸出援手！』不僅讓學生能學以致用， 也能增進學生的同理心以及以人為本的設計思維。」 鶯歌國中學生許博丞說：「這是一個有意義的活動， 可以利用自己在社團課所學習到的東西，來回饋給社會， 也希望可以透過這樣的方式表達對人員的感謝。」

教育局長張明文表示，新北創客123是1個idea、 2人一起動手做、三五好友齊分享， 創客社群學校想到要感謝在地醫護人員，立即行動， 同時也提高學校跟在地的連結。 從這次的發起活動可以看見團隊們動手實踐勇於分享的態度回饋社會 ，這是件很有意義的事情。

新北市自103年底率先全國推動創客教育，以實作、創意、 整合及自學的四大理念，培養師生能夠發揮想像力，即「想得出來， 就做得出來」，實踐新北創客精神， 目前已動員號召35所新北市創客社群學校師生共同動手實作製作上 千個防護面罩，將陸續贈送給區公所、醫療院所等， 表達對最前線服務人員及抗疫人員由衷的感謝。