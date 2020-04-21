期交所與工商時報合辦「期貨與選擇權論文徵集活動」 強力募集優質學術論文

為提倡期貨與選擇權等衍生性商品相關領域之學術研究風氣， 並推動學術研究與實務相結合，期交所與工商時報今(109)年賡 續合辦「2020年期貨與選擇權論文徵集活動」，共有台大、 政大、北大、清大、交大、中央、中興、中山等37個國內大專院校 財金相關系所擔任學習夥伴，推薦期貨、選擇權、 衍生性商品或有助臺灣期貨市場發展之論文，投稿至本活動， 報名及徵文期間至109年9月15日止。

徵文截止後將評選出20篇論文，邀請作者於預計11月舉辦之「 學術與實務交流研討會」進行論文發表，期望透過產、官、 學界交流，使期貨相關研究能結合期貨市場實務發展。 歡迎學界踴躍投稿，共同為臺灣學術研究與期貨市場發展貢獻心力。 活動報名官網：https://www. 2020futures.ctee.com.tw， 報名後論文請投稿至「期貨與選擇權學刊」線上投審稿系統http s://journal.taifex.com.tw。

本活動去(108)年首次舉辦，即獲得極大迴響，計有35個大專 院校財金系所擔任學習夥伴，投稿論文38篇，論文主題相當多元， 包括創新商品（比特幣、天氣衍生性商品）、 交易策略及政策探討等，經擇優選出20篇於108年11月進行論 文發表，為國內最具規模及學術含量的期貨論文發表活動。

本活動投稿論文經評選通過並參加研討會論文發表之作者， 每篇可獲得新臺幣6千元車馬費補助、活動論文集1本及論文摘要刊 登工商時報期貨專版。該論文如獲刊登於期交所發行之「 期貨與選擇權學刊」，期交所將致贈稿酬新臺幣2萬元； 另期交所學刊編輯委員會每年將票選一至二篇最佳論文， 獲選最佳論文者可再獲頒獎金新臺幣5萬元及獎盃一座，以茲鼓勵。