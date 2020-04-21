【武漢肺炎】敦睦艦92官兵拒絕疫調　高雄市府呼籲海軍配合、否則最高罰30萬元

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【快訊】台灣21日新增3例「武漢肺炎」確診、均實習生與軍人 敦睦艦群聚感染累計27人

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）敦睦艦隊官兵在高雄活動趴趴走，導致疫情嚴峻，市府衛生局展開疫調，但有92名官兵以「未接獲上級指示，拒絕配合」，市府今天(21日) 將發文海軍配合，仍違者要依法開罰，最高可處30萬元。

市府衛生局指出，將緊急聯繫海軍司令部，請所屬單位及人員配合疫調，若有違反者，將依違反傳染病防治法第43條拒絕規避相關防治工作論處，得處以新台幣6至30萬罰鍰。

高雄市長韓國瑜及衛生局長林立人，今天在市府召開「敦睦艦隊疫情記者會」，說明高雄市因為敦睦艦隊官兵活動足跡，造成疫情險峻及防疫難度。

韓國瑜指出，744名官兵扣除24名已確診，350名戶籍在高雄，其中28人查不到資料，92人沒接電話，資料錯誤17人，願意配合疫調121人，拒絕疫調92名官兵。

衛生局官員指出，昨天(20日)取得高雄市籍官兵資料後，市府10餘名疫調人員分別聯絡，但過程中有人沒接電話或是拒絕疫調。

中央社引述衛生局表示，要立即函請海軍司令部務必宣達所屬人員配合疫情調查，以利即時進行各項防疫工作及疫情控制。

對此，《新頭殼》引述中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有跟高雄市政府溝通，用電話做疫調，恐會衍生出洩漏個資或是拿去不當應用等問題，也已請集中檢疫所配合，希望具有公權力的公務人員來執行。

陳時中表示，誠如他在昨(20)日記者會上所說的，有人冒充疫調人員打給隔離者，要求隔離者提供相關資訊，所以希望疫調由具有公權力的公務人員來執行，他也對集中檢疫所下達命令，不要在沒有確定身分之下回答相關問題，否則可能會嚴生出洩漏個資或是被拿去不當應用。