2020新聞自由指數 台灣第43名 中國倒數第4

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）無國界記者組織（Reporters Without Borders, RSF）今(21)日發表《2020世界新聞自由指數報告》並指出，武漢肺炎在全球大流行突顯並放大許多危機，使得大眾獲取自由報導、獨立、多樣、可靠資訊的權利面臨威脅。

無國界記者組織每年都會針對180個國家和地區的新聞工作處境進行評估，2020年的指數報告顯示，挪威連續第4年蟬聯榜首，芬蘭也再次拿下亞軍。瑞典(第4名)和荷蘭(第5名）全因網路騷擾事件增加而排名下降，把第三名的寶座讓給丹麥（第3名）。

墊底的幾個國家變化不大，北韓（第180名）取代土庫曼成為倒數第一名，而厄利垂亞（第178名）仍是非洲排名最差的國家。馬來西亞（第101名）和馬爾地夫（第79名）在2020年的指數排名進步最多，分別躍升了22和19個名次，都是以選舉方式換政府帶來正面影響的功勞。名次上升第三多的是蘇丹（第159位），在巴席爾下台後上升了16名。

RSF的「全球指標」（衡量全球媒體自由程度的指標）在2020年的指數報告中略有進步，上升0.9%。但和2013年首次制定這項指標時的數據相比，退步了12%。新聞自由地圖上白色區域的國家（意即新聞自由狀況為「良好」）所佔的比例維持在8%，但黑色區域的國家（即「狀況惡劣」）增加了兩個百分點，來到13%。

另外各國面對冠狀病毒疫情時壓制媒體自由的程度，和該國在指數報告中的排名明顯相關。中國（第177名）和伊朗（下跌3名至第173名）都對國內主要疫情爆發進行廣泛審查。

另外在一些情勢較穩定的民主國家，許多政府動不動就以國家安全為由遏制新聞自由，像南韓與去年相比，下跌1名至第42名。或是當媒體所有權集中在少數人手上所產生的苦果也會威脅民主國家的新聞自由，如日本今年上升1名至第66名。

或是以商業趨勢有鼓勵媒體走向兩極化、追求重口味的傾向，對媒體的獨立性造成威脅，如東加（第50名）、巴布亞紐幾內亞（第46名）和台灣（第43名）都有這種情形。就連地區模範生紐西蘭（第9名）也因媒體所有權依舊高度集中而下跌兩名。