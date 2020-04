台灣再贈3萬件防護衣 泰駐台代表感動大讚「Taoyuan Can Help」

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導)桃園市長鄭文燦昨(20)日下午出席「桃園企業聯合會捐贈泰國醫護防護衣記者會」時表示,世界各國努力防堵武漢疫情擴散之際,桃園市結合民間力量,桃園企業聯合與世外桃源基金會共同捐贈給泰國及桃園市醫用防護衣3萬件。

泰國駐台代表通才感謝台灣協助,表示這次防疫工作反應了泰國與台灣真正的友好關係。

桃園市長鄭文燦表示,在有國外訂單的需求下,桃園企業聯合會及世外桃源基金會立刻調出3萬件提供泰國及桃園,本次捐贈防疫物資不僅代表「Taiwan Can Help!」,更是「Taoyuan Can Help!」,讓桃園挺台灣、台灣挺泰國,也期許台泰雙方能更加深彼此情誼,台泰友好共同對抗疫情難關。

鄭文燦指出,目前泰國的醫療體系非常缺乏防護衣,但國內目前防護衣生產量都已滿載,不易挪出生產期程,因此特別協調如興紡織協助生產。

台灣跟泰國的關係非常密切,觀光客往來眾多,泰國移工來台工作比例也很高,其中有28.5%是在桃園,約1萬6千多人,在泰國投資的台商人數眾多,泰金寶也是泰國外資相當重要的代表性企業,在泰國雇用的員工也超過1萬8000人。

泰金寶深知道泰國正在為防疫進行非常大的努力,也知道他們的醫療物資缺乏,因此捐贈防護衣,希望為泰國的防疫工作提供更大的支持。

泰國貿易經濟辦事處代表通才表示,本次防疫工作反映了泰國與台灣真正的友好關係,正如英文所說 ” A friend in need is a friend indeed. ”,台灣政府與桃園市政府是泰國人民真正的朋友,也在此代表泰國人民及防疫人員,表達衷心感謝之意。台灣政府的防疫措施是世界的榜樣,並充分展現台灣政府的辦事效率,以及保護人民健康安全的用心。

外交部政務次長徐斯儉也到場參加捐贈儀式,他表示,面對疫情,互助互利才能夠打造堅實的抗疫防線。

外交部已分別於4月1日及4月9日展開國際人道援助行動,共捐贈1600萬片醫療口罩給新南向國家。本次桃園市政府整合政府與民間力量,迅速提供泰國急需的1萬5000套防護衣,讓大家看到「Taiwan Can Help!」不只是口號,更是台灣政府與全體人民一致的行動方向。

此外,今天又多了「Taoyuan Can Help!」這個口號與行動,祝福台泰關係友好,一起協力克服疫情。

另外,為了表示雙方友好,桃園市府也透過泰式奶茶與珍珠奶茶結盟方式,讓「珍珠奶茶挺泰式奶茶、泰式奶茶也挺珍珠奶茶」,並藉由本次共同對抗病毒,人道與友善的捐助活動,代表台灣與泰國友善、互助精神,也希望泰國貿易經濟辦事處代表通才能夠代為轉達台灣人民、台灣企業與政府對泰國的支持。