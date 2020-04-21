台灣台江國家公園之美　新郵票談生態保育

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為介紹台江公園之美，中華郵政今(21)日宣布，將在24日發行以七股潟湖、黑面琵鷺生態保護區、網仔寮沙洲及四草紅樹林綠色隧道為題材的「台江國家公園郵票」，一套4枚，郵票面額分別為6元、8元、15元及28元。
該套郵票圖案簡介如下：
七股潟湖（面值6元）是古台江內海淤積陸浮遺跡，為沙洲與陸地圍成水域。漁民利用環境優勢在此養蚵、捕魚，各式蚵棚及定置漁網形成極具特色的產業景觀。
黑面琵鷺生態保護區（面值8元），位於曾文溪口濕地，為出海口處的廣大泥灘地，因上游豐富營養鹽於此堆積，孕育眾多底棲與浮游生物，豐富食源吸引大量候鳥於秋冬過境或度冬，其中以瀕危物種－黑面琵鷺最受矚目。
網仔寮沙洲（面值15元）是孤立於七股潟湖西側海上沙洲，與頂頭額沙洲共同扼守七股潟湖潮口。沙洲中央高處為木麻黃林，樹頂端常見鷺科鳥類在此棲息、築巢，沙灘四周長滿馬鞍藤與濱刺麥等濱海植物。
四草紅樹林綠色隧道（面值28元）。四草濕地是台灣紅樹林的家鄉，大眾廟後方水道，可欣賞台江地區紅海欖、欖李及海茄苳等3種原生紅樹林與水筆仔構成的優美紅樹林綠色隧道。
台江國家公園位於台灣西南沿海，為我國第8座國家公園，擁有珍貴的濕地生態系。中華郵政配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，並提前於4月22日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。