聚焦同志文化議題 倫敦東亞酷兒影展線上起跑

文化部駐英國代表處文化組與倫敦第1屆「東亞酷兒影展」（Queer East Film Festival, QEFF）合作《焦點臺灣》專題，原訂於4月18日至5月2日舉行，因受新冠肺炎疫情影響，策展單位決定以「QE: HomeSexual」線上影展方式於4月18日先行開跑，包括9部臺灣作品線上放映，實體影展活動將延至秋季舉行。

影展創辦人、旅英臺籍新秀策展人王裔表示，影展主要目標是分享來自亞洲各國的故事與經驗，藉由介紹東亞及東南亞各國同志相關議題的電影作品，呈現在英國長久以來被邊緣化的亞洲同志，帶領觀眾從歷史、文化、法律與社會價值體系，瞭解當前與西方社會不同的亞洲同志文化如何被建構，創造對話空間。臺灣於2019年5月通過同性婚姻法案，成為亞洲第一個實踐同志婚姻平權的國家，受到國際肯定，因此規劃《焦點臺灣》單元作為首屆影展核心內容。

本次放映片單包括：2017年柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片《日常對話》（導演黃惠偵），以家族記憶觀點省思女性意識；「臺灣製造」（Made in Taiwan）短片集錦精選4部新銳影人作品《蘋果男孩》（王嘉耀）、《癡情馬殺雞》（游智涵）、《再演一齣戲》（練健輝）、《潮汐》（李彥勳），訴說年輕同志世代青澀初戀、身體自主及出櫃壓力的各種故事；「她/她」（She / Her）短片集錦精選4位女性導演作品《泳隊》（郭冠伶）、《當媽媽來敲門》（張瓊文）、《我們之間》（王品文）、《來跳舞吧》（陳品儒），呈現獨特女性觀點。

身為電影學者的駐英國代表處文化組組長陳斌全表示，影像創作是了解社會議題最快速與被理解的方式之一，我國探討同志平權運動相關的電影與紀錄片創作相當豐富，期待透過《焦點臺灣》專題，展現數年來臺灣同志平權運動的歷史脈絡及多元發聲。活動雖然受新冠肺炎疫情影響，轉以線上影展模式先開跑，但精彩內容不打折，透過網路平台的無邊界，反而讓原本無法親臨倫敦現場的觀眾，能夠線上參與這次的影展，更加突顯影像文化打破地域疆界的穿透力與普及性。

東亞酷兒影展平台，全球皆可觀看。

更多資訊請見：「東亞酷兒影展」（Queer East Film Festival, QEFF）《焦點臺灣》專題

（新聞轉載自新住民全球新聞網）