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【快訊】台灣21日新增3例「武漢肺炎」確診、均實習生與軍人　敦睦艦群聚感染累計27人

指揮中心指出，敦睦艦隊群聚事件截至目前共27人確診，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人為自主健康管理對象。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/21 14:36
圖/疾管署直播截圖

圖/疾管署直播截圖

(台灣英文新聞/生活中心 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增3例COVID-19(武漢肺炎)病例(案423至425)，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人。

指揮中心表示，案423為20多歲男性(實習生)，於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性(軍人)，約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

案425為20多歲男性(軍人)，3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共27人確診，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人為自主健康管理對象。

指揮中心將持續針對個案下船後的公共場所活動足跡調查並公布上網(如下圖/超連結)

敦睦艦個案於公共場所活動足跡調查網址：https://bit.ly/2xyUgs3

指揮中心再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。
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