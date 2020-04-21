【武漢肺炎】哈爾濱「毒王」1傳43人 醫院驚現嚴重群聚感染

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國哈爾濱市爆發武漢肺炎群聚感染，「毒王」是1名自美返國女留學生的韓某，她在隔離期間將病毒傳給樓下鄰居，開啟傳播鏈，至今導致43人感染。而中國網友在微博上對此強烈批評，卻被官方「維穩」秒刪。

《看中國》報導，4月18日黑龍江省哈爾濱市出現群聚性感染傳染鏈，並出現「跨省傳播」。自美返國的23歲女學生韓某在居家隔離期間，將病毒傳染給樓下的曹姓女鄰居，之後一路傳播，給曹女男友、男友母親等。

之後，一名陳姓男子因中風，先後前往哈爾濱市第二醫院及哈爾濱醫科大學附屬第一醫院等醫院就診，引發院內交叉感染，最終導致26例確診病例，及17例無症狀感染者。

在發生院內感染事件後，哈爾濱市第二醫院發布停診公告，全面停診，正在進行消毒，實行封閉式管理，並對醫務人員進行了核酸檢測。

此外，報導指出，1名46歲的張姓女子因陪同父親前往哈爾濱醫科大學附屬第一醫院就醫，之後返回遼寧省撫順後確診，顯示病毒傳染鏈出現了跨省傳播的情況。

哈爾濱市內群聚感染發生後，中國網友暴怒，紛紛在《央視新聞》微博下留言「境外回來的人害了多少個省了」「就是防控不力！」「哈爾濱政府抄的是武漢F4的作業吧？」「沒人關心一整棟樓的病人去哪了嗎？」

由於民憤有沸騰趨勢，當地政府迅速推出替死鬼，哈爾濱副市長、市衛健委黨委書記及哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長等18人遭處分，哈爾濱市第二醫院院長遭撤職。