簡又新專欄 – 從地球的角度 談人類與萬物的存續

地球生存法則

對世界做出貢獻，需要對世界趨勢多一點暸解。榮獲三屆普利茲新聞獎獲獎者湯馬斯·佛里曼(Thomas Loren Friedman)所撰寫的暢銷書——《世界是平的》。書中提及三個面向來敘述，分別是全球化、科技發展與氣候變遷，三者交叉影響下促使世界變成平面的。

全世界的趨勢因科技而互相連結在一起，例如光纖、衛星、無線電等技術，從而改變了世界。公元2007年，大家眾所皆知的智慧型手機「iPhone」面世，讓世界更“平”了。手機科技簡化了過去所有複雜的程序，如今加上雲端技術、大數據、AI人工智慧等，原本複雜的事物，現在只要輕鬆的點選上面的幾個按鈕，就可以獲得最新的資訊如：新冠肺炎疫情狀況、叫Uber eats解決溫飽、叫車載送等等，一切都變得再容易不過。面對新興科技的出現，各家公司的敵人不再侷限於傳統的對手，還有科技，如AI還有雲端等的競爭，若無法加以利用增強自身實力，資料顯示預估達40%的公司將會被淘汰。

世界快速變化的力量顯然易見，全球化影響著市場變化、氣候變遷影響大自然，而科技變化則是一刻都沒有停過。在科技帶動的諸多變化下，人類如今應重視日漸嚴重的環境與生態問題。瑞典高中生Greta Thunberg站出來，向新一代呼籲說：「我們這一代不能再等，我們現在就要站出來解決問題！」。在三項因素（全球化、科技發展、氣候變遷）的影響下，世界各國互相依存且互相影響，個體早已無法獨善其身。

佛里曼提出假想狀況，試問38億歲的地球怎麼解決環境與生態問題。地球告訴他8項生存方法：(1)適者生存(2)要有創新與創業的精神(3)多元化(4)持續永續(5)最具有推進性(6)復原性(7) 非正統、混血，沒有教條主義 (8)終生學習者。這八項地球的生存法則雖然複雜，卻都具有一定的方向。

釀酒與氣候變遷的關係

西方國家幾百年來都有釀酒產業，然而受氣候變遷的影響，溫度的高低會關係到釀酒葡萄的含糖量、從而會影響到酒的品質；因此，許多葡萄酒都會標示年份，做為一個參考時間點。而釀酒這一行業並不一定適合每個國家的氣候溫度，需要各個方面的條件配合，為了搶得氣候商機，許多國家開始尋找合適的區域生產葡萄酒。

由於很多產酒的地方氣溫攀升，許多原產國將不再適合釀酒，像法國就移到緯度更高的地方，或較陰涼的地方生產。但幾家歡樂幾家愁，隨著氣候變化，對於某些國家而言反倒是個好消息。例如原本不產酒、位於高緯度的丹麥國家，隨著氣候影響導致溫度上升加入釀酒行列，開始生產葡萄酒，從2家葡萄園發展成現在已有90家葡萄園，並陸續在國際間打響名號，帶動國內不少人投入生產。因此預估到2050年，全球產酒的版圖將會產生很大的變化。

隨著歐洲原本生產葡萄酒的國家因持續攀升的溫度影響將不再適合生產，北歐國家等後起之秀陸續加入並瓜分市場。然而北歐國家的產酒規模將不會比其他國家大，加上該產業在北歐國家不像其他歐洲國家一般可以獲得補助，因此可以持續觀察氣候商機所影響的該產業在往後30至50年的發展趨勢。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出