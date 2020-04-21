簡又新專欄 – 東非蝗災、都市空污及英國節能減碳

甫跨入2020年，國際間災害持續不斷發生，東非蝗災、空氣污染造成農業及城市的危害相信多與氣候變遷相關。蝗蟲大舉入侵東非，造成經濟作物慘重損失，更影響飛航安全。在高度都市化發展下，擁塞的交通、生活造成空氣污染，為各國政府急欲解決的問題。英國在節能減碳、發展再生能源上的努力或可做為典範，協助地球擺脫困境。

非洲索馬利亞(Somalia)的蝗蟲災害

由於東非正遭遇25年以來規模最大的「沙漠蝗害」，索馬利亞於2月2日宣布國家進入緊急狀態。此次蝗蟲肆虐破壞數10萬公頃和牧場。初估每平方公里有1500萬隻蝗蟲，蝗蟲平均一天可以遷徙100- 150公里，一天內就可吃掉當地人類所需的大半糧食。除了當地農損慘重外，飛安也遭受影響。東非今年的蝗蟲災害比往年嚴重，由於極端氣候帶來異常高溫與洪水，讓大地成為滋養蝗蟲的沃土。為了搶在3月新一波雨季與農耕前，趕緊控制擴大中的蝗災，索馬利亞政府宣布國家緊急狀態，傾全國之力救災並呼籲國際馳援。蝗蟲的侵襲並不會只發生於東非，可能擴及埃及、伊朗、沙烏地阿拉伯、葉門等國家，影響甚鉅，已是聯合國農糧組織及周邊國家非常關注的議題。

氣候變遷所帶來的災害不只發生於非洲，澳洲的森林大火也是當中一項浩劫，去年9月起發生的野火造成約有5億隻動物死亡。澳洲2019年平均溫度是有紀錄以來最暖的一年，同時還遭遇迄今最為乾旱的一年，降雨量整整少於平均降雨量4成。解決氣候變遷須從減緩與調適二大方向著手。氣候變遷已不是抽象名詞，而是實際發生於你我周遭的事實。各地陸續發生災難，考驗著各國政府與大眾，強化減碳工作與應付緊急狀態已刻不容緩。

城市的空氣汙染

在高度都市化發展下，擁塞的交通及生活造成空氣汙染，為各國政府急欲解決的問題。以英國為例，減少駕駛舊車、倡導使用電動車是主要的政策目標，透過徵收汽車進城費(如塞車費等)、於低碳排區加收空汙費、停發汽車行照給中古計程車司機、補助購買電動車等方式，鼓勵大眾將柴油車改為電動車及期許大眾不開車、多使用大眾交通工具。中國北京則為減少汽車成長、汰換老舊車輛，透過減少發放汽車行照、限定汽車上路等規範，減少過多車輛進城。印度德理採取興建大眾捷運系統、限制使用老舊汽車、柴油汽車與巴士來解決空汙問題，惟成效仍有待關注。

英國的節能減碳

英國節能減碳成績斐然。2019年英國再生能源發電量超過燃燒化石燃料的火力發電廠發電量。再生能源發電量占整體發電量的48.5%，相較2018年成長約5%。英國對於火力發電量的依賴已低於50%，預計於2025年可望關閉所有的火力發電廠。兼容安全穩定系統與清潔未來，英國達成目標的機率極高。

英國聖公會所屬機構1月22日宣布，將用行動達成減碳目標，決議加入聯合國所召集的「淨零碳排放資產擁有者聯盟」（Net-Zero Asset Owner Alliance），承諾旗下的120億英鎊投資總額將於2050年前符合淨零碳排目標，這是教會投資機構履行道德投資的最新行動。

面對日益惡化的氣候危機，亟需多方行為者積極採取新途徑與實際行動，加快因應氣候變化所帶來的氣候緊急狀態。政府提出合理的因應方案，擬定使用潔淨能源補助方案、嚴懲空污排放企業；企業則要承擔起環境永續責任，透過創新技術降低碳排放量；市場則是看不見的手，導引轉型至低碳經濟發展模式。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出