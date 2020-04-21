【武漢肺炎】敦睦艦隊出航「誰」下令？　外交部：配合國防部決策

外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片） 外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片）

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【快訊】台灣21日新增3例武漢肺炎確診、均實習生與軍人 敦睦艦群聚累計27人

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）海軍敦睦艦隊目前有24名成員確診武漢肺炎，外傳敦睦艦隊本來要延期出發，但受外交部施壓。外交部今天(21日) 說，敦睦艦隊是國防部重要例行性任務，外交部歷年皆配合國防部決策協助辦理。

敦睦艦隊3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠高雄左營軍港，約15日下船。

外交部發言人歐江安今上午在例行記者會回覆媒體提問時說，敦睦艦隊是國防部重要例行性任務，外交部歷年配合國防部相關決定和安排，以及擬定的目標和需求，提供協助，包括洽繫敦訪國相關單位，並在補給、交通、節目和行政安排等方面提供協助，以達宣慰僑胞和敦睦邦誼的外交任務。

在這方面，外交部和國防部齊心合力、 立場一致。

中央社報導，歐江安強調，敦睦艦隊出訪相關評估，皆由國防部依據專業考量作決定，外交部對此表示尊重、全力配合，並提供相關行政協助。

此外三立新聞報導，針對「是否因外交部施壓，才無法取消或延期？」國防部軍政副部長張哲平昨(20)日對此回應並澄清，沒有這個事情。

張哲平表示，事前國防部也依據中央流行疫情指揮中心的指導，做過詳細的評估和必要調整，只要去的國家有一例確診，就不停泊該國，隨艦執行任務的官兵若有疑似疫情，就會終止任務。