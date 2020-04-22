〈時評〉華航改／正名之我聞 我見 我思

通常，一個國家都會有冠上其國名的國家航空──像美國有美航、英國有英航、法國有法航，日本有日航、韓國有大韓航空、新加坡有新航、中國有中國國際航空（簡稱中國國航）等等。國家航空與國家的聯結一清二楚，要弄混搞亂還真不容易！

台灣目前有5家航空公司，沒有任何一家取名「台航」，但有一家叫「中華航空」的（簡稱華航），其英文名China Airlines與機身英文標示CHINA AIRLINES，與中國國航的英文名Air China Airlines與機身英文標示AIR CHINA，不讓人弄混搞亂還真不容易！

依國際法慣例，外籍航空器為各國領土之延伸。在CHINA即中國，中國即中華人民共和國而非台灣的國際現實與現實國際下，搭乘機身寫有斗大的CHINA AIRLINES出訪的台灣總統，被邦交國誤會來自CHINA，大奏中國國歌、大揮五星旗以示迎迓，荒謬的是邦交國還是自己？CHINA AIRLINES千里迢迢載運捐贈的武漢肺炎醫療防疫物資到歐洲，所有的汗水苦心被不少當地媒體誤解是出自中國的善意，這樣的誤會，是誰的錯？怪要怪誰？所有的荒謬與誤解，不正全是來自於荒誕不經的華航英文名與機身英文標示嗎？

華航何不改／正名？有藍委說：防疫優先，扯華航正名是泛政治化；有航空界人士說：華航更名事涉航線、航權、時間帶、品牌重建、中國阻擾；也有人說：華航改名需花很多時間與金錢。反正，不贊同華航改名，理由一堆。

其實，台灣任何一家私營的航空公司，根本沒有正名的問題！至於改不改名、改什麼名，那是該公司自家子的事，旁人既沒有資格逼它改名，也沒有權利不准它改名！職是，在談論華航需不需要改名或正名之前，要先釐清：像國家航空、又不像國家航空，像公營、又不像公營，像私營、又不像私營的華航，究竟是國營的還是非國營的？

釐清之後，接下來的就是簡單的二選一了──

（1）華航如果不是國營的：那它就沒有對外代表台灣的正當性！而今而後，任何代表台灣國格的場合，都不宜交由機身標誌CHINA AIRLINES，跟中國糾纏不清、給台灣帶來困擾及屈辱的華航出面執行！其次，真有心有意，執政團隊拿出成立口罩國家隊的精神與魄力，儘快以國家預算成立取名「台航」的國家航空（甚至在每一國人滿16歲生日當天，免費贈送一張「台航」特別股股票當成年禮，規定只能領取配息紅利，不可轉售，死亡後該股票即收回），應該一點也不難吧？看看張國政的星宇航空，花了多少錢、多少人力、多少時間，飛機就升空了？至於像有些人擔心的，中國會不准「台航」來往台、中的黃金路線，那又如何？學生時代，大家不是都唸過「不食嗟來食」的文章嗎？「台航」，能飛幾國就飛幾國，總比華航到處為中國作嫁、丟人現眼好吧？在台灣人的權衡裡，難道讓國家航空多賺些錢比捍衛國家尊嚴重要嗎？

（2）華航如果是國營的：輿論、主流民意若一再強烈表達華航改名／正名之必要，執政者如果還不把國人的訴求當回事、還在推三阻四、光耍嘴炮應付，那就是執政者的怠惰麻木，鳴鼓而攻之可也！看看日本：2001年，日本航空及日本佳速航空同意合併；2002年10月2日，二者合併組成新的控股公司「日本航空系統」（Japan Airlines System）。2004年4月1日，日本航空改名為「日本國際航空」，日本佳速航空改名為「日本國內航空」；同年6月26日，「日本航空系統」更名為「日本航空株式會社」（Japan Airlines Corporation）。2006年，「日本國際航空」及「日本國內航空」合併為單一品牌的「日本航空」。日本的國家航空，何止改名過，還一改再改呢！日本能，台灣為什麼不能？

（作者為新竹教育大學退休副教授）