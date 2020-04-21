新住民團體捐贈護目鏡 移民署防疫配備再升級

新住民經貿文化交流協會致贈防疫護目鏡（圖/移民署臺中市第一服務站 ） 新住民經貿文化交流協會致贈防疫護目鏡（圖/移民署臺中市第一服務站 ）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為了降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心制定「社交距離注意事項」，移民署臺中市第一服務站第一線櫃檯同仁每日均配戴口罩，以維護安全社交距離。「中華海峽新住民經貿文化交流協會」於今(21)日捐贈70個防疫護目鏡，讓移民署服務站防疫再升級。

移民署臺中市第一服務站日前接受「佛教慈濟慈善事業基金會」捐贈口罩，提供同仁服務時佩戴以維護自身及民眾安全，「中華海峽新住民經貿文化交流協會」理事長黃園淋在服務站擔任服務臺志工，深知服務站同仁和志工們在第一線接觸民眾有較高的風險，特別自發性地募集了70個防疫護目鏡，提供雙重防護措施，讓第一線同仁更安心。

為了提升防疫措施，移民署臺中市第一服務站特別針對「手、口、目」進行安全防護，手-民眾進入服務站大廳時，均須測量額溫並使用酒精消毒雙手、桌面定期使用酒精消毒擦拭；口-民眾與服務站同仁均須佩戴口罩，避免飛沫傳染；目-配戴防疫護目鏡，避免病從眼入。

另外，移民署臺中市第一服務站在服務櫃檯及志工櫃檯加裝了壓克力隔板，讓民眾在臨櫃申請案件時能隔絕病毒傳播，疫情期間，服務與防疫不打折，保持安全社交距離讓全民更放心。

移民署臺中市第一服務站主任周佑仁表示，感謝「中華海峽新住民經貿文化交流協會」黃園淋理事長的熱心，捐贈護目鏡提升同仁防疫裝備，未來服務站將繼續提供熱情及優質的服務，政府民間做伙防疫，服務不打折，防疫再升級，也希望疫情能早日結束。