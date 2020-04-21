金正恩傳手術後病危 美國監控中

據知情美國官員透露，他們正在監控關於北韓領導人金正恩病危的相關情報。據傳現年36歲的金正恩本月稍早接受心血管手術後出了狀況。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北韓本月15日慶祝開國領袖金日成冥誕時，36歲的金正恩就沒現身，引發有關他健康方面的揣測。

美國「國家安全會議」（NSC）與國家情報總監辦公室（ODNI）暫未回應CNN的報導。

路透社引述大多由脫北者所經營的「每日北韓」網站指出，北韓內部不知名消息來源透露，金正恩本月12日接受治療後，目前在金剛山的別墅休養。

「每日北韓」說，金正恩因菸癮大、體重過重、工作量龐大，近幾個月健康情況不佳。「每日北韓」還引述消息來源指出，金正恩自去年8月就有心血管方面的問題，但一再造訪長白山後情況惡化。

南韓統一部婉拒置評。

外界最後一次看到金正恩的身影，是他11日主持執政的勞動黨中央政治局會議。北韓極為封閉且不透明，加上嚴格控管資訊流通，分析家們多只能仰賴詳細過濾北韓官媒與宣傳影片，從中找些蛛絲馬跡。

專家們仍不確定金正恩為何缺席今年4月中旬祖父的冥誕。以往當北韓領導人缺席重要場合時，會成為重大事件發展的預兆，但有時也只是空包彈。

前美國中情局（CIA）北韓部門的副首長、傳統基金會（Heritage Foundation）高階研究人員克林諾（Bruce Klingner）說：「近日有不少關於金正恩健康狀況的傳聞（抽菸、心臟與腦部等）。如果金正恩住院，就能解釋為何他沒現身4月15日金日成冥誕。」

「但過去幾年也常有金正恩或他父親金正日健康方面的不實謠言，因此我們還得再觀察一陣。」