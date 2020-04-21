脫北者：沒有試劑篩檢 北韓過去的「零確診」只是幌子

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國武漢肺炎疫情延燒，而與中國接壤的北韓在1月底大動作封鎖中朝邊界。有脫北醫生向外媒表示，北韓的醫療基礎設備落後，平壤當局對任何金正恩統治下的潛在威脅都極為敏感，讓外界對於北韓「零確診」的說法感到質疑。

《美聯社》報導，2012年逃至南韓的脫北醫師崔重勛告訴美聯社，北韓的醫療基礎極為落後，在SARS大爆發期間，作為醫生，崔只能用僅有的一支溫度計來決定誰該被隔離。

崔重勛表示，他當醫生時幾乎沒有拿到薪水、沒有試劑，器材設備老舊，平壤中央政府也沒有要求地方官員收集確診病例上交。

有專家表示，北韓醫療基礎薄弱，任何對金正恩獨裁統治的潛在威脅都會被極力清除，這代表北韓政府很可能採取同樣的態度對付這這一波武漢肺炎疫情，讓外界質疑北韓一直以來宣稱的「零確診」。

崔重勛說，在北韓每年都會反覆發生不同的傳染疾病，但是平壤當局始終否認疫病爆發的情況。

儘管北韓在中國的武漢肺炎爆發當下，立即封鎖中朝邊界，並隔離上萬人，但北韓與中國接壤的邊界長達1416公里，兩國間的走私活動相當火熱，難以透過國家封鎖阻止。

此外，中國是其最大的貿易夥伴及援助國，走私者很可能因私下接觸染病而死，但《美聯社》尚無法核實該說法。

俄羅斯及中國在疫情發生之際都宣佈已捐出部分武漢肺炎試劑給北韓，而包括聯合國兒童基金會及無國界醫生組織等機構也向朝鮮捐贈了手套、護目鏡、口罩及衛生清潔用品。

北韓最大報《勞動新聞》近期宣稱，北韓的公共衛生系統是「世界上最先進的系統」，而金正恩致力於改善北韓醫療系統是該國至今尚未有確診個案的主要原因。

脫北研究人員敏赫（Min Ha-ju）說，近期一項脫北者的訪問中指出，他們認為在金正恩的領導下，北韓的醫療系統變得愈加匱乏，崩潰的國家配給制度導致私有經濟的蓬勃發展，加深窮人間的鴻溝。

根據《自由亞洲電台》報導，北韓在3月底就已出現確診個案。北韓當局在演講中告訴民眾，境內有確診武漢肺炎的感染病例，主要在平壤、西南部的黃海道及東北部的咸鏡北道等，但平壤當局卻仍然對外宣稱零確診。