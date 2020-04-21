世衛秘書長譚德塞下台連署　籲台灣加入WHO破98萬

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 「要求WHO秘書長譚德塞辭職」連署書批評譚德塞處理武漢病毒疫情的親中姿態讓人失望，更直指台灣不該被排除在國際組織外，其已獲98萬名網友支持，離百萬目標僅有咫尺。

由加拿大網友Osuka Yip在全球最大網路請願平台Change.org發起的「要求WHO秘書長譚德塞辭職」連署書，以英文、繁體中文、日文等13個語種呈現，迄今已獲高達98萬人支持。

連署書上指出，譚德塞在1月23日時，拒絕將中國武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，但事實上，此冠狀病毒至今並無治癒方式，且之後短短5天內，確診和死亡人數都增加逾10倍，比如確診數從800人陡增到超過1萬人，以及死亡人數超過350人等，這與譚德塞低估肺炎疫情有關，因此「我們強烈認為譚德塞不適合擔任WHO總幹事，呼籲譚德塞立即辭職」。

連署書提到，應該政治中立的WHO，譚德塞卻未經任何調查，直接採信中國政府提供的死亡和確診人數，讓許多人感到失望；此外，台灣的醫療技術比WHO上的部分國家來得進步，WHO不應出於任何政治因素，而將台灣排除在外。

該份連署書3月正式突破50萬人大關，並於4月更新譚德塞稱台灣網軍否認對他人身攻擊及死亡威脅，但他卻「一點都不在意」的推文更新，至今連署已獲98萬人支持，將達成百萬目標。最新消息請前往網站查詢。