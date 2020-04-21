蔡英文要求國軍勿隱匿疫情　國防部指磐石艦共146人曾就診

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）針對敦睦艦隊發生新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染，也造成國內爆發社區感染隱憂一事，總統蔡英文要求國防部「誠實以對」並配合衛生單位進行疫調。

海軍敦睦遠航訓練支隊在3月12日至4月15日前往帛琉，隨後在公海航行近一個月後於4月9日抵台，三艘軍艦上超過700位官兵陸續於4月14日下船；卻自週末起爆發磐石艦上共24人確診武漢肺炎，曾在軍艦靠岸後迎接並登船的參謀總長黃曙光如今也在自主健康觀禮中。

外界對於國防部從事發至今說法不一致頗為不滿，輿論甚至認為國防部涉嫌隱匿，且將責任歸咎於基層軍官的嫌疑等，蔡總統昨日再度透過臉書表示，她已再度召集國防部嚴德發部長、衛福部陳時中部長，和國防、國安及防疫相關單位開會，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示，並要求國防部務必誠實以對，「不要隱匿是我們這次面對疫情最重要的態度；問題已經發生，承擔責任，全力解決，才符合人民對政府的期待。」

蔡總統表示，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，該檢討的就檢討，該咎責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑。

國防部則在昨（20）日晚間發布新聞稿表示，磐石艦經全鑑消毒完畢後，調查實施清查，確認船艦上就診人數達148人，共226人次，其中包括五人通報有發燒症狀、上呼吸道症狀10人、頭痛二人、腸胃不適18人、暈船62人等。

國防部提及，磐石艦各項病歷及醫療紀錄，已全數移給疫情指揮中心作疫調使用，釐清確診原因，絕不會有任何隱瞞情事。

蔡總統指出，這次敦睦艦隊是執行戰訓任務，參與任務的官兵都已經集中檢疫，不論確診與否、症狀為何，國家有責任給予最好的照顧；請國軍弟兄姊妹不要擔心，也請各位配合疫調與檢疫措施，共同守護家園。



蔡總統也呼籲社會團結一致抗疫，「我們共同的敵人是病毒，不是彼此」，防疫期間國軍弟兄姊妹投入多項防疫工作，為了因應區域情勢的變化，更是隨時待命、保家衛國，這些得來不易的成果，不容許遭到破壞。