美國批世衛掩蓋武漢肺炎　譚德塞：首封疫情通報來自中國非台灣

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)世界衛生組織(WHO)處理武漢肺炎疫情備受質疑，美國抨擊他們親中且反應過慢，川普更批其忽略台灣示警郵件，世衛對此也回應了。

《France 24》報導，世衛於昨(20)日記者會上強調，他們在新冠肺炎疫情初期就已有警覺，且對美國毫無隱瞞任何疫情相關資訊。

秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，美國現在武漢肺炎死亡案例已晉升全球之最，突破4萬人次，川普現在處理疫情也面臨批評，美國向來很支持世衛，但川普卻停止金援，他還宣稱世衛對疫情處理不當甚至掩蓋實情。

美國直指世衛在武漢肺炎疫情初期處理過慢，並質疑其親中立場及無視台灣示警導致釀災。譚德塞表示，台灣該封郵件僅在尋求進一步的資訊，並沒有說明會有人傳人的狀況。

譚德塞強調，第一封示警郵件並不是來自台灣，很多國家早就想釐清真相，第一個通報的應是武漢。

WHO記者會(來源/Twitter)