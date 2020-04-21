〈時評〉先防疫 再追究敦睦艦隊責任

敦睦艦隊官兵確診人數增加，外界一片指責聲浪下， 蔡英文總統也要國軍負起責任，不過，追究責任、拔官之前， 不妨先挺過這波疫情可能帶來的社區感染危機，先控制好、 不讓疫情擴散，再釐清案情也不遲。

台灣經過幾天零確診後，一下子因為敦睦艦隊官兵確診人數增加， 外界質疑防疫是否出現缺口，不斷追究國軍的責任， 特別是有隱瞞疫情的情事發生。

因為在目前出現的疑點當中，敦睦艦隊在帛琉當地訪問時， 並未戴上口罩，這與軍方第一時間的說法不同， 外界開始高度質疑軍方說法的可信度。

特別是，最先確診的三位官兵和軍校生裡面，在艦上都已出現症狀， 但最後仍然下船，後來是自行就醫才確診。然而，下船前， 軍方醫檢小組曾經登艦檢驗，竟未在第一時間發現， 各界懷疑軍方是否有嚴格執行防疫檢驗程序，或是敷衍了事， 又只是怕被指責，一時搪塞外界的說法。

此外，隨艦醫官在整個過程中，到底做了哪些事情， 有無確實通報艦上弟兄的情況， 以及艦長等軍官的決策和扮演角色等， 都是必須再進一步追查的部分。

許多疑點有待釐清，待找出這些內容答案後，若有失職之處， 肯定要追究後續責任。但在這之前， 恐怕要先面對更嚴峻的防疫挑戰。

因為在後續確診的國軍官兵裡，絕大多數是屬於無症狀的情形， 這也證實台灣已經出現無症狀的感染者，要不是有前三位確診， 召回七百多位官士兵檢驗，恐怕這群人迄今仍在社會上趴趴走。

但儘管如此，這些官士兵已經放假三天，這些人回到台灣各地渡假， 如今各縣市政府都高度緊繃，針對這些足跡展開消毒工作。

台灣現階段是要擋住這一波可能引爆的社區感染， 萬一爆發大規模感染時，防疫醫院和隔離病房如何進一步增加； 更重要是，接下來如何因應無症狀者的出現， 國內篩檢政策是否要被迫調整，以及台灣的檢驗能量能否負擔； 這些可能面對的困境，才是當前最需要解決的問題。

至於海軍和國防部官員，是否官官相護，還是已經善盡職守， 這些自然會陸續被攤在陽光下檢視，更不是迫在眉睫的防疫工作。