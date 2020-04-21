〈財經主筆室〉國際組織看衰台灣GDP 雖恐失準但仍需抱戒心

繼IMF國際貨幣基金組織大砍台灣今年GDP為負4%後，國際信評機構標普也看衰台灣，近日下調台灣GDP為負1.2%，雖然總統蔡英文不以為意，認為台灣疫情控制不錯且有相關政策救急，今年台灣GDP數字應該不會太糟。但新冠肺炎疫情擾亂全球，當全球經濟都出現大幅萎縮情況下，台灣絕對難以置身事外，對於國際機構的頻頻示警，台灣仍宜謹慎以對為宜。

讓蔡總統如此有信心的原因，主要是台灣2019年全年GDP成長率為2.73%，除了高於南韓的2%，也比新加坡0.7%及香港的負1.3%出色很多；IMF去年上半年也曾打臉蔡政府，大砍台灣GDP到2%，而標準普爾去年上半年也曾預測台灣GDP會居四小龍之末，結果出來與這些機構的預測完全相反，台灣實際GDP表現甚至高過國內所有機構的預測，中研院預估2.45%、中華經濟研究院2.14%、台經院2.2%，中央銀行2.06%，央行甚至2度上修至2.4%，結果也是比2.73%差很多。

對於IMF對台灣GDP的預測，央行近日送交立院財委會報告就指出，IMF並未設有負責單位來預測台灣經濟，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案的真實情況，況且IMF自2016年起對台灣經濟成長預估值就偏低，IMF對台灣經濟成長率預測過於悲觀。

台灣金融專家也普遍認為，IMF對台灣GDP的預測是失準的，最主要對比起歐美及中國大陸等國家來說，台灣疫情爆發至今沒有停班停課、也沒有發佈封城或禁足令，理論上經濟成長不應該會有如此大的衰退，將台灣GDP由成長1.9%下調至萎縮負4%，大砍近6個百分點，成為四小龍倒數第二，台灣金融專家大都覺得有誤差。

在個別國家的預估上，IMF預估美國今年的GDP為負5.9%、歐元區為負7.5%、日本為負5.2%，中國則為正成長的1.2%，但也較原先預估的正6%差距極大。IMF於16日最新公布的亞太地區經濟展望報告指出，由於疫情對區域服務業及主要出口地構成的打擊是「前所未見」，亞洲今年經濟成長將陷入停滯，可能出現60年來首次的零成長。

台灣國內機構對今年經濟成長率的預估，主計總處預估是2.37%，台經院則為2.67%，但主計總處為今年2月的預估，台經院則是今年1月的預測值，而中經院已於17日率先下修今年GDP為1.03%，較上次預測2.44%大幅下修1.41%，也比主計長朱澤民日前提出全年GDP1.3%～1.8%目標還要悲觀。

中國國家統計局17日最新公布的2020年第一季GDP，在中國大封鎖、生產大停擺的衝擊之下，生產總值人民幣20兆6504億元，與2019年同期相比下降6.8%，是自1992年有紀錄以來首次出現負增長，而收縮幅度亦較市場預期中位數的6%為大，中國今年的經濟受到新冠病毒疫情影響了，確實已經出現重大打擊。

全世界經濟大幅衰退既是事實，尤其美國及歐元區，再加上中國等市場都紛紛出現嚴重衰退，全球三大經濟體今年經濟前景展望均不佳，的確會對台灣後續的經濟成長產生挑戰，尤其專家學者都認為這一年接下來經濟不會有V型反彈出現可能，所以這些機構對台灣經濟展望，如今看來雖然都有失準預測，但這些警示卻不失是個很好的警惕，讓政府有戒心能夠提早應變及進行超前部署。