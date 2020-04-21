〈時評〉台北商業活動衰退嚴重. 各大商圈人潮稀疏

新冠肺炎嚴重衝擊台北市商業活動，有許多商圈來客數竟然驟減9成，令人震驚，充分顯示台北市經濟正面臨嚴重挑戰，不容忽視。

以過去每天有10萬人進出的西區商圈為例，現在捷運西門站乘客數下降39.9%，龍山寺站下降31.6%，而西門紅樓遊客下降30％，艋舺夜市下跌達9成最嚴重，人潮稀落，商家哀號，難以為繼。

其他如沅陵商圈皮鞋街，北門相機街、中華路影音街、重慶南路書店街，來客都下降5成以上。漢中、峨眉街口人流同樣大減，不少連鎖店面減少據點，特色店家被迫關門歇業，損失慘重。

西門商圈過去以觀光客為主，3月疫情進入高峰，港澳、韓國、日本等國背包客鋭減8成，台北火車站附近商圈遊客，也狂跌9成，與西門商圈相比，不遑多讓。

捷運雙連站乘客下降28.6%，可以看出遊客減少的程度。雙連商圈過去有名的水餃、日本料理，現在咬牙苦撐。東區、士林夜市、永康、師大商圈，現在也是受創嚴重，影響當地商業活動。

捷運士林站乘客下降29.3%。士林夜市過去遊客是磨肩擦踵，如今門可羅雀，待租店數逐月增加，3月增加28％。士林大南路廟口附近，過去平均有60多攤傳統小吃聚集，人潮川流不息，現在竟然常常可見機車來回穿梭，連剎車都不用踩，差別之大，可以想見。

東區商圈待租店數增加27％。統領百貨後方店家紛紛掛起招租轉讓紅紙。

通化商圈過去也是寸步難行，各類特色小吃如牛排、日式料理壽司、現削水果、豆漿小籠包店、烤香腸都受歡迎，現在人潮減少一半以上，竟然有店面空租，是多年罕見現象，令人難以置信。

晴光商圈雖然建物較老舊，但是過去遊客不少，如今店面延續性大減，衰退幅度達6成，商家經營困難。寧夏夜市曾獲米其林推薦的豬肝榮仔、劉芋仔、圓環邊蚵仔煎，過去一定要耐心排隊才吃的到，現在隨到吃，人潮至少減3成。

饒河街商圈即使有阿國滷味、紅燒牛肉麵、環記蔴油雞、麻糬寶寶，加上琳瑯滿目的衣服、飾品、鞋子，各類商店，現在人潮減少的程度，不比其他商圈好，店家也是愁容滿面。

公館商圈現在因為購物人潮狂減，店面空置率也大増，地價下跌，生意難做，攤販鋭減。忠孝商圈店面過去一向搶手，但是自從信義商圈崛起，如今空置率上升11.4%，站前商圈店面空置率也上升6.2%。

在各大商圈一片不景氣中，中山南京商圈卻一枝獨秀，原因是租金水準較其他商圈低，商家負擔輕，且主打文青特色為主的文創店及咖啡店，吸引年輕人假日經常走訪，加上去年底缐型公園戶外空間開放後，成為3月疫情衝擊的逆勢指標，來客數逆勢大幅增加，非常可貴。

台北巿是全台灣經濟活動最活躍的首善之都，光是一個大安區或信義區，每年繳稅金額可抵南部七個農業縣市之總額，而台北市的商業活動，更是經濟指標，如果各大商圈同時衰退嚴重，店面空置率增加，將會重創台北市的經濟，且造成失業人口驟增，影響社會安定。台北市政府需要儘速拿出具體辦法，振興商業活動，幫助人民解決生存問題。否則任令情勢惡化，對台灣經濟發展相當不利。