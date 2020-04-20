天成飯店集團「粽」藝新選擇 隆「粽」登場

隨著時序即將入夏，天成飯店集團由台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館，各館主廚團隊大展廚藝，將拿手菜色結合「粽藝」創作4款風味獨具的美味鹹粽子搭配水晶三色甜粽，推出天成御粽禮盒每組售價888元，即日起至2020/06/20開放訂購，人氣口味包含：融入台北天成大飯店招牌寧式東坡肉，長年熱銷的「寧式東坡肉粽」單顆售價158元，肥嫩軟腴令人回味無窮；由台北花園大酒店精彩呈獻「紅燒獅子頭干貝粽」單顆售價158元與養生素食「紅藜北菇素粽」單顆售價98元，兩款令人回味的美粽；還有世貿國際會館廚師團隊推出以上海菜雪菜百頁入饌「老上海雪菜粽」單顆168元，上等食材與自製煙燻腐竹交織出美味樂章，搭配薑黃糯米飯養生健康，另外「水晶三色甜粽」，外型晶瑩剔透、口感軟Q有嚼勁、內餡濃香而不膩，以花生、芋頭與紅豆三種口味呈現。

為滿足公司行號端午送禮的需求，天成飯店集團推出「天成御粽禮盒」，內含、1顆「寧式東坡肉粽」、1顆「老上海雪菜粽」、2顆「紅燒獅子頭干貝粽」、2顆「紅藜北菇素粽」以及「水晶三色甜粽」三種口味各2顆，禮盒優惠價888元，讓您以平實優惠的價格，即可品嘗7款風味獨具的美味粽，並附贈保冷袋以保持新鮮度，送禮自用兩相宜2020/05/31前訂購付款享9折優惠，訂購滿30盒以上再提供免費宅配服務，可免費運送至一指定地點（限台灣本島）。

天成飯店集團三館主廚團隊聯手出擊，推出7款粽子，多元化口味葷素甜鹹兼具。台北天成大飯店招牌的「寧式東坡肉」，由集團中餐行政總主廚王書年精心打造，每月光是滷製就高達4,000斤以上，每月平均外帶高達500份以上，多年來一直是飯店首屈一指的暢銷菜色，更是年菜評比競賽時的常勝軍，寧式東坡肉豐腴軟嫩的美味，自從推出「寧式東坡肉粽」後也深受消費者青睞，成為每年端午節禮盒的經典款，以特選長糯米與東坡肉滷汁均勻拌入後，與紹興酒、雞骨、中藥材，經文火熬製8小時而成，搭配最佳拍檔客家酸菜，讓美粽從裡到外每口都能吃到濃郁的肉香，爽口的酸菜讓入口層次更多元，一口接一口欲罷不能。

台北花園大酒店與世貿國際會館主廚團隊發揮巧思，推出2款以傳統江浙菜為發想結合「粽」藝的創意款，說到江浙菜代表，絕不會少了紅燒獅子頭，台北花園大酒店主廚以軟嫩多汁獅子頭與Q彈鮮甜的干貝結合，傳統注入新的想法，成了全新組合「紅燒獅子頭干貝粽」，同時可吃到海陸的鮮甜；「老上海雪菜粽」，靈感來自於經典上海菜式【雪菜炒百頁】，由世貿國際會館主廚親自調製，為符合現代人養生需求更在糯米加入薑黃，搭配不油不膩梅花肉、雪菜與自製以茶葉煙燻的腐竹，三者交織演奏出最美的味蕾協奏曲。

因應近年的養生趨勢台北花園大酒店主廚再次推出「紅藜北菇素粽」，糯米搭配富含膳食纖維及蛋白質的紅藜麥，包入豆乾、菜脯、素火腿、香菇…等多種不同食材，使口感有更多層次，照顧到健康的同時，也能嘗美食。最後「水晶三色甜粽」作為結尾最適合不過，精緻小巧的尺寸，不會造成負擔，軟Q的水晶外皮搭配甜而不膩、濃郁香氣的花生、芋頭、紅豆內餡，越嚼越香。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「端午節為華人傳統的三大節日之一，也是餽贈禮品表心意的好時機，天成飯店集團主廚團隊發揮經典菜色的創意與巧思，融入粽子的口味，打造『寧式東坡肉粽』、『老上海雪菜粽』、『紅燒獅子頭干貝粽』與『紅藜北菇素粽』四款飯店獨具特色口味；甜粽延續往年熱銷的水晶粽系列，花生、芋頭與紅豆三個口味一次滿足，多元化口味葷素甜鹹兼具。今年推出的天成御粽禮盒也將搶攻各大產業，做為餽贈員工的送禮首選，預估整體業績將成長1~2成。」