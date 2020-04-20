找尋台北市中心的靜心之處 慕軒飯店1,388元輕鬆遊

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店自3月起推出『1,388國人超值輕鬆遊』住房專案，以從未提供過「雙人入住每人1,388元起，飯店會員再享現折100元房費及用餐7折」驚喜優惠價衝擊市場，專案詢問聲與住客好評不斷。即日起活動再加碼，除了本專案預訂及入住時間延長到6月底外，每房每晚額外加贈1,500元餐飲抵用金，且抵用金使用不限任何餐食類型！從GUSTOSO義大利餐廳晨光早餐開始，午餐、下午茶、晚餐，甚至點酒水飲品、Room Service也通通都適用，依據個人需求，打造屬於自己的完美假期。

其中特別推薦可至飯店1樓，曾榮獲「2019世界奢華餐廳大獎」URBAN331威士忌酒吧，細膩沉穩的室內氛圍可讓人輕易放鬆緊繃神經，自由運用專案附贈的1,500元餐飲抵用金，細細品味酒吧來自世界各地的珍藏酒款與精緻異國美饌。若想慵懶待在房間，也可點餐將美味直送進房！

慕軒飯店自開幕以來，屢獲台北米其林指南等國際獎項、各大訂房網站旅客青睞，因其位處台北市中心精華區域，鄰近東區及信義商圈，交通便利，吃喝玩樂近在咫尺。室內空間發揮「Less is More極簡美學」，以稀有石材、精挑原木搭配時尚新古典家具，低調中自顯氣度；服務面上更是以客為尊為出發點，具備「觀光飯店服務奧斯卡獎」美譽的金鑰匙大使貼心服務。即日起至6月30日止雙人入住限時優惠，每人只要1,388元起，即可享受低調奢華且畢生難忘的旅遊美食住宿體驗。