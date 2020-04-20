香格里拉台北、台南遠東國際大飯店 致敬醫護人員 專屬用餐半價

面對全球嚴峻的COVID-19 (新型冠狀病毒)疫情，站在第一線的醫護人員，數月來面臨著極大的壓力，仍堅守崗位為全民健康奮戰。感謝這一群堅守保護台灣的第一線英雄們。同時我們也以實際行動相挺醫護人員，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店聯手向辛苦的醫護人員致敬，在即將到來的護士節 (5月12日)，以感恩為主軸，聯手推出「掌聲致敬．感謝有您」醫護人員回饋專案，即日起至5月31日，只要出示在職醫院的服務工作證，即享飯店內所有餐廳不分平假日用餐五折，預訂現正推出的<暖心假期 樂遊台北/漫遊台南>住房專案再享85折專屬優惠！香格里拉台北、台南遠東兩家飯店齊心為醫護英雄們加油、一起守護台灣！香格里拉台北、台南遠東兩家飯店為醫護人員充滿電力、補充體力已準備就緒，詳情請洽：台北 (02) 2376-3266，台南 (06) 702-8888。

住房優惠

為防疫辛勞多月的醫護人員，讓香格里拉台北/台南遠東照顧您的身心靈！即日起至5月31日止，出示在職醫院的服務工作證即可享<暖心假期．慢遊台南>與<暖心假期．樂遊台北>住房專案的房價85折，折扣後香格里拉台南遠東飯店每房每晚只要3,230元起（原價13,500元起，約24折）；香格里拉台北遠東飯店每房每晚只要4,335元起（原價23,500元起，約18折），專案包含雙人自助早餐、房型免費升等，提前入住及延後退房等服務，讓醫護人員有充足時間休息放鬆。另外，還可免費至行政貴賓樓層賓客專屬的豪華閣貴賓廊享受全天候飲料茶點、晚點雞尾酒及自助小點。帶家中小寶貝一起享天倫之樂，未滿12歲以下兒童更可免費加床一同入住。休息是為了走更長久的路，針對長住需求之客人更有加碼推出連續入住折扣及洗衣服務抵用金！

餐飲優惠

兩家飯店館內餐廳不限平假日，推出歷年來最低折扣五折用餐優惠：香格里拉台南遠東飯店：遠東Café自助餐廳 、醉月樓中餐廳指定單點、與THE MEZZ牛排龍蝦餐廳指定套餐與單點；以及，香格里拉台北遠東五大美食餐廳：上海醉月樓、馬可波羅義大利餐廳、ibuki日本料理餐廳、遠東Café自助餐廳及香宮粵菜餐廳，餐點五折優惠，星級主廚掌勺以滿滿的的豐盛美食為醫護人員營養加分！