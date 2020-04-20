違規醫美廣告去年近600件 北市衛生局籲民眾勿衝動購買

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多醫美業者趁著母親節檔期推出各式療程專案，很多民眾會藉此贈送媽媽療程。台北市衛生局提醒，民眾千萬不要輕信廣告衝動購買，以免購買不適當療程，想表達孝心卻讓媽媽受苦。

台北市衛生局表示，有些醫院、診所會推出優惠打折的廣告，如「購買親友特約方案，可享有特約合作折數，保證是全年最便宜！」、「母親節優惠獨家限定,多項療程破天荒狂下殺８折ｕｐ」等，但是此舉已違反醫療法第86條規定，醫療機構不得以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程或針劑等具有意圖促銷之醫療廣告宣傳。

有醫美診所會刊登仿單外適應症或影射性關係之廣告，如「FOTONA，G緊雷射，她了解女性改善私密處困擾，除了健康因素也要照顧到『另一半的需求』」，已違反醫療法第86條規定，無法積極證明廣告內容為真實宣傳及醫療機構不得使用陰道回春或影射陰道整形有助改善性關係等相關文句刊登醫療廣告」，依同法可裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

電視購物台若刊播醫療廣告販售票券，協助醫療機構招徠生意，也違法「非醫療機構，不得為醫療廣告」規定，依法可裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

台北市政府衛生局表示，108年度共接獲違反醫療廣告案件598件，其中裁處違規醫療廣告案件57件，佔總件數的9.5%，罰鍰達304萬元；依情節予以行政指導173件，佔28.9%；109年度截至3月底共接獲違反醫療廣告案件135件，其中共計裁罰10件，罰鍰共52萬元。

台北市衛生局呼籲民眾，母親節送醫美療程當禮物，可以帶著媽媽至診所與醫師進行諮詢評估，妥善與醫師溝通，確實瞭解療程效果，選擇適合的醫美療程，切勿輕信形形色色的醫療廣告或行銷手法而衝動購買。