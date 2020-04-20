永康商圈驚現摩斯密碼！　北富銀東門藝動分行閃耀登場

昨(19)日晚間永康商圈傳出有建築出現間歇性燈光閃爍，引起路 過民眾好奇，佇足觀察後才發現閃爍具有規律性， 似乎是在傳送某種密碼。 原來這棟建築是台北富邦銀行全新改裝開幕的「東門藝動分行」， 除了結合鶯歌傳統陶藝以110萬顆馬賽克磁磚經二次燒製， 在全棟外牆拼貼出身障藝術家黃啟禎的巨幅畫作， 更邀請曾創下金氏世界紀錄的燈光藝術師陳宗寶擔綱設計光雕秀，用 明暗調節的方式實現了北富銀的巧思—定時透過燈光打出摩斯密碼， 向前線防疫人員致上誠摯的感謝與祝福。

北富銀表示，美與善是不可分割的， 真正的美一定包含令人動容的善，之所以定名「藝動分行」， 就是希望東門分行不僅要展現藝術之美，更能閃動出愛的光芒， 用多元的藝術呈現與世界對話傳情。東門藝動分行不光在外牆設計上 饒富巧思，室內藝術裝置亦展示身心障礙藝術家的作品， 以藝術與大眾交流，為金融生活更添溫暖。

除了視覺與心靈的饗宴，北富銀將自4/23起推出專為弱勢朋友規 畫的「愛心連連」優利存款專案， 凡全台身障同胞和以身障同胞利益為宗旨之公益團體， 或是設籍台北市之低收入戶、年滿65歲以上長者，新台幣300萬 元以內之活儲可享愛心活儲利率，為現行牌告活儲利率的3倍；新台 幣100萬元以內之定存可享1至3個月的愛心定存優利， 利率約為現行同天期定存牌告利率的1.5倍， 用實際行動向需要幫助的朋友傳遞關懷。

北富銀表示，東門分行原址是一棟閒置多年的老建築，在行社選址時 ，評選委員看到了這棟建築在眾多商用空間中不易察覺的潛力，經過 一連串巧思改造，讓老宅華麗轉身，成為一件巨型的裝置藝術作品， 散發強烈的藝術感染力。 四層樓高的外牆特別由鶯歌老窯燒製百萬顆馬賽克磁磚，拼貼出第9 屆富邦身心障礙才藝獎梅花獎得主黃啟禎作品「天堂馬星球 銀河系冒險記」。熱愛創造的黃啟禎用大膽的線條、 豐富的用色與奇趣橫生的人物造型， 呈現出充滿冒險精神的夢想樂園，傳遞北富銀活潑旺盛的生命力， 也為在地商圈添增不少人文氣息。

夜間特別設計的光雕秀，使外牆畫作呈現與白天截然不同的風貌， 透過溫柔流暢的光影變化，整棟建築在夜間吟唱著無聲的旋律， 使觀者忍不住隨之搖擺。每當整點時分，分行登時活潑了起來， 向四周俏皮眨眼，代表富邦的藍色與綠色燈光明暗交錯出摩斯密碼「 love is a light that never dims（愛是永不止息的光）」， 感謝前線防疫人員以無私奉獻照亮台灣，守護住全民的健康。 而這種以自身作為文化載體的設計理念， 可說是開國內金融業改裝之創舉，北富銀也提到， 未來燈光摩斯密碼將不定期更換，民眾路過時不妨試著解碼， 或許會有意想不到的驚喜！

秉持「生活即金融、金融即生活」理念， 北富銀持續賦予銀行新價值，不僅在金融服務上力求創新， 更深入結合在地生活需求，將實體分行轉化為兼具教育、運動、 互動與藝文等多元功能的開放空間，帶給客戶更滿意的服務體驗。