臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超117.89億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/4/13~2020/4/17）外資在集中市場總買進金額為2,277.75億元，總賣出金額為2,159.86億元，買超為117.89億元，另統計自2020年年初至4月17日止，外資總買進金額為2兆8,263.84億元，總賣出金額為3兆3,525.79億元，累計賣超為5,261.95億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,791.34億元新台幣，占全體上市股票市值的41.59%，較4月10日的12兆6,082.70億元新台幣，增加7,708.64億元。。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進183,837千股，賣出123,496千股，買超60,341千股。

第二名：仁寶：買進45,023千股，賣出23,286千股，買超21,737千股。

第三名：智邦：買進27,242千股，賣出10,962千股，買超16,280千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進80,469千股，賣出118,149千股，賣超37,680千股。

第二名：旺宏：買進26,223千股，賣出62,080千股，賣超35,857千股。

第三名：長榮航：買進14,673千股，賣出41,240千股，賣超26,567千股。