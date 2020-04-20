時課問捐贈千萬元線上家教資源 助新北偏鄉學子學力UP

新北市政府教育局今（20） 日與亞洲自學科技領導品牌 Snapask 時課問簽署合作備忘錄，捐贈超過6. 5萬題線上提問與家教解題額度給新北17所偏遠國中， 讓偏鄉正在衝刺準備會考的1,600位國中學生立即受惠， 同時也將介接至教育局親師生平台「停課不停學專區」， 登入即可觀看Snapask 時課問提供的免費影音學習資源，以上總市值高達千萬元！

新北市副市長謝政達表示，數位學習不僅是教育新趨勢， 同時更是翻轉教育資源的一大利器， 感謝時課問與新北攜手透過線上家教打破地域隔閡， 提供偏遠地區國三學生準備會考， 也免費提供許多會考相關的線上教學影片隨時複習， 相信再搭配親師生平台的豐富數位資源，孩子更能安心學習。

Snapask 時課問是專為學生提供即時專屬家教解題與個人化學習指導的app ，本次一口氣提供超過6.5萬題線上提問與家教解題額度， 給全市17所偏遠、特偏及非山非市的國中，共1, 600位國三生，每人40題以上的解題額度。 學生只要上傳題目的照片，30秒內即可配對到最適合的家教。 平台上的家教經過嚴格挑選，有超過8成是來自臺、政、清、交、 成、師等頂尖大學的學生，所有家教都擁有公開考試頂標成績， 且需經過為期兩周的嚴格試教篩選機制，只有低於25% 的申請者能正式成為家教，為學生提供一對一即時課業解答。 除了線上家教解題服務，Snapask 時課問也提供偏遠學校採用AI學習歷程分析服務Wizmo來檢視 學生的學習成效。透過試卷結果，分析知識節點， 了解每個學生的學習歷程與學習需求。

Snapask 時課問創辦人暨執行長余佑謙提到， 很榮幸成為新北市政府教育局的合作夥伴， 希望可以透過科技為每位學生提供最優良的學習資源， 讓學習不必受限於時空環境，只要有想問的問題， 隨時隨地都能獲得專業的解答， 若未來新北市學校有居家數位教學需求， 將免費釋出6萬題使用額度給受影響的班級學生， 協助學生學習進度不落後。

萬里國中陳玉桂校長說：「偏鄉的孩子，多數因為交通因素， 無法補習或參加學校免費的晚自習， 有些回家後還必須協助家事及農務，因此， 線上家教即時及個別化的教學，能夠真正幫助這些孩子準備會考。」 萬里國中學生邱琬琪表示，回家複習功課時， 難免會遇到卡關的題目，線上家教的老師能當下即時回應， 清楚的說明，讓她有打通任督二脈的感覺。

新北市教育局表示，新北自去(108) 年即針對國中學生推動「新北學力UP支持計畫」， 辦理專家及教師研習協助教師精進教學效能，並提供600萬獎金， 激勵學校打造屬於自己的「減C作戰策略」。此外， 也創立學習扶助科技化中心， 讓老師透過科技化診斷即時掌握學生學力問題。 相信再加上Snapask時課問的支持， 透過學校及免費在家線上教學資源， 雙管齊下提升偏鄉孩子們的學習品質！