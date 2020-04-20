股東會防疫指引3.0 禁止發燒股東進會場

金管會為避免上市櫃公司召開股東會時，因人群聚集造成武漢肺炎防疫破口，責成集保結算所研議公告「因應防疫召開股東會之作業指引」，並採滾動式檢討。近日有部分發行公司反應，發燒股東進入股東會會場及設置隔離安置場所，提供發燒股東行使權利的措施，可能會讓現場股東及會務人員面臨被感染風險，另外也有公司是租借飯店或其他場地召開股東會，有些飯店基於發燒股東進入會影響生意，不願設置隔離安置場所，所以建議主管機關取消設置隔離安置場所，禁止發燒股東進入股東會會場。

金管會日前指示集保結算所持續蒐集發行公司對防疫措施的建議，經過討論，並參考發燒民眾不得搭乘大眾運輸工具的作法，針對可否禁止發燒股東進入股東會會場乙事，經請中央流行疫情指揮中心會議討論同意，為了禁止未佩戴口罩的股東及發燒股東進入股東會會場，金管會已公告上述決議，集保結算所並修正股東會防疫作業指引3.0版，並於4月20日公告施行。其中，最重大的改變就是取消設置隔離安置場所，並請公司在開會通知書上記載，股東出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。

中央流行疫情指揮中心每天發布確診案例，有緩步減少趨勢，甚至連續零確診，顯示我國防疫政策成效卓著，但是防疫工作仍要持續提高警覺。為了避免群聚感染風險，金管會與集保結算所持續呼籲及宣導投資大眾採用電子投票；另外股東參加股東會，如有發燒狀況時，也請股東配合回家休息或迅速就醫。