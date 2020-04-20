金剛猩猩大啖美食　台北動物園：保育員鬥智護植栽

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）去(2019)年加入台北市立動物園大家庭的母金剛猩猩，「Tayari」和「Iriki」對台灣常見的植物充滿高度興趣，並時常摘取戶外活動場中的植栽，如榕樹、狼尾草、黃金竹等自然植栽當作點心，讓保育員傷透腦筋，不得不透過其他方式思考與嘗試，恢復環境的自然樣貌。

園方表示，母金剛猩猩體型和體重都較公金剛猩猩來得小，不同於公金剛猩猩多在地面上活動，母金剛猩猩則常會爬到樹上活動。另外，金剛猩猩的主要食物包括各式植栽和蔬果，保育員除了提供經過營養計算的日常食糧外，還發現生長在戶外活動場裡的榕樹、狼尾草、黃金竹等自然植栽，這些都成了「Tayari」和「Iriki」的零食。在探索環境的初期，牠們會常常待在樹上大吃特吃，還會折斷枝條「外帶」，並躲到舒適的洞穴內享用，戶外活動場裡的黃金竹，更是牠們不會輕易放過的美食之一。

在動物園的戶外活動中，只要能夠支撐Tayari和Iriki的體重的樹，幾乎都已經被爬上去探索一番，這也是為什麼才短短半年時間，原本綠意盎然的戶外活動場，植栽變得稀稀疏疏，看起來一片枯黃。

為了讓生活在動物園的金剛猩猩家族能保有自然的行為模式，園方說，保育員會盡力提供牠們豐富而多元的生活環境，但也常常需要和牠們鬥智或從不同方向思考與嘗試，以維持其生活環境自然樣貌。

照片來源：台北市立動物園