青年海外志工赴史瓦帝尼 透過繪畫引導孩童書寫生命故事

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）就讀元智大學的林予安，去年暑假參與教育部青年署「推動青年從事海外長期志工計畫」，前往非洲史瓦帝尼孤兒院進行藝術教育計畫，培養院內孩子的美感與創意，並引導他們將作品與自身生活故事作結合，為生命帶來啟發和改變。

林予安透過繪畫，引導孤兒院的孩童畫出屬於自己的生命故事，抒發情緒，體悟生命。

林予安表示，當時有個孩子Esther生病過世，其他的孩子聽到這個消息後都難過不已，無法接受這個事實，在院內瀰漫哀傷的氛圍下，她帶領孩子們各畫一幅畫送給Esther，一個名叫Jedidah的孩子說想要送Esther藍色的花，因為Esther對她來說就像花一樣，於是Jedidah畫了很大的花，也畫了帶著笑臉的Esther，因為她希望Esther無論到哪裡都是快樂的。

Jedidah堅強的態度感動了林予安，也讓她更加堅定幫助孩子們的心。

Jedidah送給因病過世孩童Esther的畫作（圖/ 教育部）

在那五個多月的日子裡，林予安積極熱忱的態度感動許多孩子，孩子們也因為喜歡和她說話而在英語能力上有巨大的進步。有孩子受到她的鼓勵，嘗試改變自己的想法，積極參與以往不願接觸的課程，並從中得到樂趣，這些反饋都讓她感到非常欣慰，也清楚看見這趟旅程的意義。

此外，林予安以拍攝影片方式記錄服務的過程，今年寒假還組隊申請了青年署「補助辦理青年海外志工服務隊計畫」，再度回到這所孤兒院進行短期藝術營隊服務。

團隊表示，今年將舉辦分享會，讓服務當地的孩子來臺，分享他們的繪畫作品，並期望透過紀錄影片，喚起臺灣青年對於志願服務的意識。