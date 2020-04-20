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【真假？！】義大利媒體：梵蒂岡秘密安排教宗訪問中國～首站: 武漢！

根據義大利「真相」雜誌報導，教廷國務院長帕洛林正在著手教宗首度訪問中國的歷史性計畫

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/20 18:21
圖為教宗19日在羅馬主持彌撒的情形 (美聯社) 

圖為教宗19日在羅馬主持彌撒的情形 (美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）義大利一份政論雜誌驚爆，教廷國務院長帕洛林正秘密安排教宗方濟各訪問中國，首站就是曾經封城的新冠肺炎 (武漢肺炎, COVID19) 疫情重災區: 武漢。報導指，友中的義國政府積極促成此事，帕洛林與義國總統府、總理府高層在「封城」期間仍密會商討。

中央社20日來自梵蒂岡的報導指出，義大利雜誌「真相」（La Verita）日前披露了此一消息，教廷未對此事發表評論。台北方面對此尚無評論。

不過教廷新聞室，9日曾大動作感謝來自中國的援助疫情物資，被「訊使報」（Il Messagero）等多家義媒解讀是「梵中口罩外交」，認為繼梵中外長2月在慕尼黑的歷史性會晤後，教廷已在為「下一步棋」鋪路。

根據「真相」雜誌報導，帕洛林（Pietro Parolin）正在著手教宗首度訪問中國的歷史性計畫，首站選在2019冠狀病毒疾病(武漢肺炎, COVID19) 的爆發地武漢，因為近日武漢解除封城，教宗訪問該地可給世界其他國家帶來象徵希望的「重生」意義，教宗之後將轉往北京等城市訪問。

教廷是中華民國台灣在歐洲唯一的邦交國。

話說回來，義大利目前是全球武漢肺炎重災區。國際社會對高齡83歲的教宗健康情況也相當關注。教宗近期傳出身體不適的消息，甚至有人揣測他感染了武漢肺炎。2月26日在主持聖灰禮儀日（Ash Wednesday Mass）彌撒時，被人看到他咳嗽和擤鼻涕的情形。

沒多久教宗方濟各宣布，因為感冒要缺席四旬期避靜，這是他擔任教宗以來首次缺席。義大利「訊使報」（Il Messaggero）3月3日的報導稱，教宗的武漢肺炎病毒檢測呈陰性反應。

昨天4月19日，是教宗一個多月來首度離開梵蒂岡，在幾個街區外的教堂進行彌撒講道，慶祝天主慈悲主日。由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，義大利採取封城措施，教堂內只有幾位神職人員，沒有信徒。

教宗在彌撒中表示，自私與冷漠 (selfish indifference)，是比病毒更危險的一大危機。他呼籲世人努力消除不公不義的現象，他說正是因為不公(inequalities) 不義(injustice )，才會導致人類目前整體的健康，受到傷害與折磨。他也期盼信徒在這次（武漢肺炎) 的試煉之後，大家可以迎接一個更公平的世界，讓貧窮的人不再被遺忘。

"We are all frail, all equal, all precious.

May we be profoundly shaken by what is happening all around us:

the time has come to eliminate inequalities, to heal the injustice that is undermining the health of the entire human family.”

(catholicnews.com)
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