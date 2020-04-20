Home Hotel信義-推『客房日租辦公室』專案

Home Hotel位於繁華熱鬧信義區商業中心點，附近辦公大樓林立，更有許多外商公司位於這一代的商業金融區，因應近期的疫情考量，公司行號外租辦公室的需求越來越龐大。Home Hotel信義4月20日起至6月30日推出『客房日租辦公室』專案，原創客房8坪的空間，依租借的天數和人數不同有超低優惠，使用時段為上午8點至晚上7點，最多可容納4人辦公的空間，每日提供免費使用黑白列印(每人10張)、Mini Bar、健身房等等多項服務，並加贈主廚特製點心以及享有QAFE、客房餐飲9折優惠，便利又舒適的辦公空間，讓您在飯店內以放鬆的心情處理繁瑣的公務，加價1,999元更可於租用期間直接入住另一間原創客房。

4月20日起至6月30日 原創客房日租辦公室最低享8折優惠960元起

Home Hotel信義4月20日起至6月30期間，原創客房8坪日租辦公室依天數人數不同有超低優惠，使用時段為上午8點至晚上7點，最多可容納4人辦公的空間，將提供辦公桌及椅子，每人每日2瓶瓶裝水、高速無線及有線寬頻上網、每日免費使用Mini Bar、黑白列印10張;第11張起黑白列印為5元/張;彩色列印費15元/張、3樓自助咖啡機、免費停車場(每房至多一台)、健身工廠700坪頂級健身設施(依人數提供)，除了飯店房間內設施享用之外，並加贈主廚特製點心以及享有QAFE、客房餐飲9折優惠，帶著放鬆又愉悅的心情在飯店內上班，下班之後還可以去健身房運動，增強免疫力。

『客房日租辦公室』專案，租借天數有三種選擇分別為1-5日; 6-10日享九折優惠; 11日以上享八折優惠，1-5日租借人數1-2位，價格為每日1,200元; 3-4位價格為每日1,500元。6-10日租借人數1-2位，價格為每日1,080元; 3-4位價格為每日1,350元。11日以上租借人數1-2位，價格為每日960元;3-4位價格為每日1,200元。另外加價1,999元更可於租用期間直接入住另一間的原創客房。如需租借辦公室請洽訂房專線: 02-8789-5151(優惠數量有限，視現場房況而定)。