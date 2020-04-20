對抗疫情 用益生菌強化自身免疫力正夯！營養師教您挑選三招，優質的菌種一種就夠

全球同受新冠肺炎疫情嚴重影響，台灣由於政府領導正確及國人健康習慣良好，對抗病毒成就受到全球讚賞！與此同時，台灣健康生技界也傳來佳音，由國人自行研發與生產的百達醫生技「安納爵好好菌」益生菌2019、2020 連續兩年榮獲「飲食與保健產品品項」金獎大賞。身兼營養師及品牌創辦人-簡蕙琦女士表示：益生菌被研究證實-藉由改善胃腸道健康，有效調整體質，可以提升保護力。正值抗疫期間，非常期望獲得世界認證的「安納爵好好菌」益生菌能成為國人維護健康、對抗疾病保健幫手。

許多文獻與健康研究指出-腸道中存在數以百億計的微生物，有助於調整體內激素而影響身體免疫力，補充益生菌有助於調整腸道生態，在對抗病毒細菌時，國人除了運動、勤洗手及戴口罩外，不妨選擇品質優良的益生菌做為日常保健用！

如何選擇優良益生菌，安納爵好菌品牌創辦人-簡蕙琦營養師以產品本次獲獎的關鍵跟國人分享幾個密訣：

拋棄「菌種越多，功效可能越多」的迷思：多種菌種反而造成菌叢間的抵消。「 安納爵好好菌」單獨挑出優質益生菌BB536，優質的菌種一種就夠。 避免錠劑或菌粉：前者可能在加熱成型過程傷害菌種，後者則是食用口感不佳。「 安納爵好好菌」採專利抗酸膠囊包覆好菌，大大提升菌種效益。 留意有益的補充複方，但避免加工原料：是否有其他有益補充複方，可以滿足國人營養需求或有助益生菌在體內作戰。「 安納爵好好菌」添加2 萬倍的濃縮乳鐵蛋白，有助於益生菌作用！

台灣益生菌品牌「 安納爵好好菌」繼2019 年榮獲世界評鑑大賞金獎

（Monde Selection 2019 Gold Quality Award）後，2020 年4 月再獲比利時主辦單位獲頒 2020 年世界品質評鑑大賞金獎（Monde Selection 2020 Gold Quality Award），又一次以卓越產品品質領先全球，成為中外矚目的驕傲台灣之光！

台灣生技之光 連續二年榮獲世界級金牌認證

世界品質評鑑大賞金牌紅回台灣，安納爵好好菌助您一臂之力！

創立於1961 年比利時布魯塞爾的「Monde Selection 世界品質評鑑」是全球公認具代表性的世界品質評鑒機構，是歐洲共同體和比利時經貿部共同創立的獨立國際組織，迄今擁有59 年的專業學術知識和國際檢測歷史。評審團涵蓋世界各國高達80 位的專業人士，遵循嚴謹的歐洲法規，從產品的外觀、功效佐證、生產製造的認證、品質控管數據等各方面評審選出國際高品質的代表性產品。

「 安納爵好好菌」與來自世界超過90 個國家、2948 件產品一起評比，於「飲食與保健產品」（Diet and Health Products）品項脫穎而出，再次獲得世界級金獎肯定。尤其「安納爵好好菌」在463 項產品中高分通過「科學驗證評測」與「消費者說明標示」兩大類別六個項目的檢測，在「良性檢測」、「成分表標示」兩項評比上更獲得100 分的滿分。

自身是營養師的創辦人簡蕙琦女士表示：當初為了守護全家人的健康，只做自己吃得安心的健康保健產品，創辦了台灣優質品牌「安納爵」，也因為這一份”為愛而生”的初心，在研發或生產過程都堅持最好最正確的元素，成就今天的台灣之光。

疫情當頭 選擇優良益生菌三關鍵

正值新冠肺炎肆虐之際，國人除了遵照政府指引並保持良好生活習慣外，如果要選擇益生菌從腸道健康作起，簡蕙琦營養師也提供選擇時可以注意的三關鍵：一為不是菌種越多越好，過多菌種反而有可能相互抵消效果；二是包裝方式以膠囊為較佳選擇；三是留意有益的補充複方，但避免加工原料，會造成身體負擔。

以「安納爵好好菌」為例，採用日本森永比菲德氏龍根菌 BB536，挑出具有安定性、保健性及穩定性最高之優勢菌種，是世界上研究最完整益生菌；包裝使用「專利抗酸膠囊DR CAPS」，保護益生菌通過胃部，「直達」腸道後膠囊慢速崩解，完整釋放BB536，並加入來自日本原廠之乳鐵蛋白，每20,000公斤牛奶濃縮20,000倍產出珍貴的1公斤乳鐵蛋白，並經嚴格控管把關維持純度，殺菌及凍乾維持其活性，並具有高水溶性。連續二年獲得世界金牌認證的優良益生菌-「安納爵好好菌」是國人健康保健的最好選擇！