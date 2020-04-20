【武漢肺炎】敦睦艦隊疫情恐蔓延　3人驗出抗體　指揮中心：疫情已發展到次波

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）、前右為中心副指揮官陳宗彥、左為專家諮詢小組召集人張上淳。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）、前右為中心副指揮官陳宗彥、左為專家諮詢小組召集人張上淳。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）中央流行疫情指揮中心專家張上淳今天說，已對5名一採陰性的敦睦艦隊成員抽血驗抗體，其中3人出現抗體，代表曾經感染過。指揮中心研判，感染已發展到次波階段。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再增21人，累計已24人染疫，為22男、2女，確診者全部來自於磐石艦，包括17名海軍、7名政戰學院人員、1名海軍官校人員。【武漢肺炎】台灣19日新增22例 21例是敦睦艦隊成員 將公布確診者活動軌跡

指揮中心發言人莊人祥說，磐石艦染疫24人，有7人沒有症狀，最主要的症狀是咳嗽有9人，嗅覺異常有9位，喉嚨痛及味覺異常共7位，發燒3位、全身倦怠3位。

疫調發現，染疫者有6人下船後曾健保就醫，病症是過敏性鼻炎、嗅覺喪失、喉嚨痛、上呼吸道感染等。

確診個案中發病日分為四波，為最早是在4月1日有1人，4月11日發病的有8人，在15日至18日的有7人，另有1人在19日發病。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，19日已針對5名曾在艦上有發燒狀況者抽血驗抗體，結果發現有3人出現抗體，但他們前天一採檢驗結果是陰性，代表先前已經有感染狀況。

張上淳說，這5人出現發燒的時間落在3月6日至4月1日間，其中最早發燒及最晚發燒者都沒驗到抗體；有抗體者的發燒日分別為3月21日、23日和26日，意即感染源應在3月21日前已經出現。而以此當作發病日，研判不是在上船前就感染，而是在艦上感染、發病。

指揮中心研判，敦睦艦隊的疫情已經發展到次波，感染源還在釐清，因此要做全體的血清學檢查，往後就要匡列接觸者，並呼籲接受調查者要誠實以對，只要誠實就是對防疫有功，我們一定會予以保護。【武漢肺炎】敦睦艦隊24人足跡大揭露 分布10縣市90多個地點 高雄再增14個地點