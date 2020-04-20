疫情重創泰國觀光 保育海龜海灘築巢 創20年新高

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）武漢肺炎持續在全球蔓延，各國陸續祭出關閉國境與封城令以減少人流的移動，各地觀光發展因而受到衝擊，卻反而為野生動物騰出空間。泰國海灘自2019年底開始出現不少棱皮龜（Leatherback sea turtle）築巢，數量創下20年來新高。

普吉島海洋生物中心（Phuket Marine Biological Center）主任貢吉亞特（Kongkiat Kittiwatanawong）向路透社表示，對他們來說，這是很好的跡象，因為許多產卵區域都遭到人類破壞。這也是過去5年來未曾發現的海龜巢。

若將2020年與2019年相比，產卵的情況也沒這麼多，因為許多海龜上岸產卵時，恐遭漁具或人類干擾等因素而死亡。

目前泰國的武漢肺炎確診人數為2,765人、47人死亡。

為了防疫，泰國陸續祭出禁止國際航班、呼籲公民待在家中等措施，使得造訪該國的遊客人數驟降，海灘在無人類活動的干擾下，陸續可以看到海龜上岸產卵。

棱皮龜是世界最大型的海龜，在泰國為瀕危動物，也被國際自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature）列為易危物種（vulnerable species），龜殼長逾2公尺、體重可達900公斤。牠們會在黑暗且安靜處產卵，3月下旬，在泰國南部攀牙灣（Phanga Nga）國家公園，有關單位在監測巢穴2個月後，便發現84頭幼龜孵化。

棱皮龜。(照片來源：維基百科)