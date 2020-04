疫情重創泰國觀光 保育海龜海灘築巢 創20年新高

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)武漢肺炎持續在全球蔓延,各國陸續祭出關閉國境與封城令以減少人流的移動,各地觀光發展因而受到衝擊,卻反而為野生動物騰出空間。泰國海灘自2019年底開始出現不少棱皮龜(Leatherback sea turtle)築巢,數量創下20年來新高。

普吉島海洋生物中心(Phuket Marine Biological Center)主任貢吉亞特(Kongkiat Kittiwatanawong)向路透社表示,對他們來說,這是很好的跡象,因為許多產卵區域都遭到人類破壞。這也是過去5年來未曾發現的海龜巢。

若將2020年與2019年相比,產卵的情況也沒這麼多,因為許多海龜上岸產卵時,恐遭漁具或人類干擾等因素而死亡。

目前泰國的武漢肺炎確診人數為2,765人、47人死亡。

為了防疫,泰國陸續祭出禁止國際航班、呼籲公民待在家中等措施,使得造訪該國的遊客人數驟降,海灘在無人類活動的干擾下,陸續可以看到海龜上岸產卵。

棱皮龜是世界最大型的海龜,在泰國為瀕危動物,也被國際自然保育聯盟(International Union for the Conservation of Nature)列為易危物種(vulnerable species),龜殼長逾2公尺、體重可達900公斤。牠們會在黑暗且安靜處產卵,3月下旬,在泰國南部攀牙灣(Phanga Nga)國家公園,有關單位在監測巢穴2個月後,便發現84頭幼龜孵化。

棱皮龜。(照片來源:維基百科)