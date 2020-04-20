新北潑水節Online廣發英雄帖 六旬嬤勇奪手遊冠軍

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）防範武漢肺炎疫情，新北市政府決定將今年的潑水節慶祝活動改為線上遊戲，自4月13日上線之後超過千位民眾參與。而「街頭水槍大戰」榜首，竟是年過一甲子的張姓阿嬤，力壓一票年輕玩家，成為遊戲霸主。張阿嬤表示，玩遊戲不只是興趣，除了能促進家人間的感情外，也是預防老年失智的絕佳辦法，最重要的是，還有機會品嚐美食及抽大獎。

新北市政府文化局表示，受到武漢肺炎疫情影響，很多民眾選擇在家中玩遊戲，日前推出的3款遊戲，連網紅及美食專家都參與推薦，包括「金大佛奪門而出家日誌」、「享受生活不無聊。規小孫」、「美食好芃友」等網路知名人士都親自上線。除了刺激的「街頭水槍大戰」外。

還有「AR泡沫祈福浴」，只要在鏡頭前張開嘴巴，便可接住來自天上的祝福；美食專家焦志方的「祈福任意門」專屬圖卡，也秀出個人帥樣。線上祈福卡已蒐羅了全台各地的祝福，讓潑水節線上遊戲獨具魅力與意義。

中和華新街美食商圈的商家表示，店家已備妥防疫的安全措施，請民眾安心前往兌換體驗金享受美食，有緬甸、泰國、印尼、印度雲南等地的特殊風味料理，民眾可千萬別錯過。

2020新北市潑水節Online自上線以來，吸引大批民眾挑戰「街頭水槍大戰」，挑戰分數達500分即可獲得限量6,000份的新北華新街美食體驗金電子券，若達1500分就有機會抽PS4遊戲機。美食體驗金電子券的兌換期間為即日起至4月26日止，消費抵用期間至5月13日前皆可使用。