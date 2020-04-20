守護移工健康不遺餘力 臺中副市長公園宣導防疫措施

遇到坐在草地野餐的越南籍移工，令狐副市長除主動向前關懷，也宣導疫情期間應加強自主健康管理(翻攝自臺中市政府網站) 遇到坐在草地野餐的越南籍移工，令狐副市長除主動向前關懷，也宣導疫情期間應加強自主健康管理(翻攝自臺中市政府網站)

防疫無國界！臺中公園鄰近臺中火車站，每逢假日遊客眾多，也是移工休憩聚會場所。副市長令狐榮達昨(19)日下午實地走訪，視察防疫告示牌、遊戲區、公廁消毒清潔等防疫措施。令狐副市長表示，市府團隊不只在人潮群聚處加強防疫宣導，更增加遊戲設備、公廁的消毒頻率，超前部署各項防疫措施，維護市民與移工安全。

令狐副市長在建設局長陳大田、勞工局長吳威志等人陪同下，走訪臺中公園，遇到坐在草地野餐的越南籍移工，令狐副市長除主動向前關懷，也宣導疫情期間應加強自主健康管理，包括保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離、咳嗽戴口罩、勤洗手等措施，移工們感謝市府提醒，均表示會遵守臺灣相關防疫規定。

令狐副市長表示，今年3月起，市府勞工局在假日均派員前往各人潮聚集處，以中文、英文、越南、印尼、泰國等5種語言向移工、市民宣導防疫資訊，針對遊客眾多的臺中公園，建設局也全面消毒兒童遊戲設備及公廁等民眾常接觸範圍，高標準落實防疫措施，讓民眾玩得安心、逛得放心。

建設局陳局長說明，為提供民眾安心休憩環境，針對臺中公園湖面、植栽、兒童遊戲區、公廁等處，皆有專人定期清潔消毒，兒童遊戲區每日早中晚3次、廁所每小時1次；另臺中公園將作為優先示範點，設置15面5國語言告示牌與即時語音廣播，提醒民眾及移工落實安全社交距離、勤洗手及戴口罩，其餘人潮眾多的公園將陸續評估跟進。

勞工局吳局長指出，臺中市為全國移工第二大所在城市，移工人數達10萬餘人，為守護東南亞移工健康與權益，市府已跨局處組成「勞工健康防疫關懷小組」，持續至東協廣場、臺中火車站、臺中公園、綠川等移工聚集地解說防疫措施，讓移工更輕鬆取得防疫資訊。

未來將持續以多國語言加強防疫宣導，呼籲移工朋友「勤洗手、不共食」、「保持社交距離」、「公共場所戴口罩」等防疫注意事項，做好自主健康管理，若身體不適應盡速就醫。（新聞轉載自新住民全球新聞網）