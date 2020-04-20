【武漢肺炎】台灣20日新增2例境外移入 國內累計422人確診

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)境外移入病例(案421、422)，均為20多歲女性。國內累計422人確診。



指揮中心表示，案421於1月16日赴加拿大就學，4月13日出現咳嗽有痰症狀，4月19日返國入境時，因上述症狀由機場採檢通報，於今日確診。



案422於1月11日赴美國就學，期間曾於1月14日至3月15日至西班牙，3月8日出現呼吸困難、喉嚨痛及腹痛等症狀，並於美國當地就醫，4月18日自美國返國入境時主動聲明曾有不適症狀，由機場採檢通報，於今日確診。

國內累計422人確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及24例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，203人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心進一步表示，針對敦睦遠訓支隊24例確診個案，衛生單位目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢。

由於部分個案下船後曾至國內約90多處公共場所活動，提醒民眾若曾於所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。【武漢肺炎】敦睦艦隊24人足跡大揭露 分布10縣市90多個地點 高雄再增14個地點