懷抱家人重望來臺 印尼女孩就業圓夢

目前在臺灣工作的陳璦慧，未來不排除擔任促進兩國文化交流的工作(陳璦慧提供) 目前在臺灣工作的陳璦慧，未來不排除擔任促進兩國文化交流的工作(陳璦慧提供)

來自印尼的陳璦慧，雖然是華裔的身分，但在印尼的教育體制裡，並沒有學習華語的環境，就連身為華僑的父母，也不懂華語。重視教育的媽媽，希望她可以多方學習語言，因此在陳璦慧小學時，就送她到補習班學習中文。

她說，小學二年級的時候，因為父母參加臺灣公司的旅遊活動帶著她一起來。當時，媽媽就告訴她，臺灣是個很乾淨，人民又很親切的小國。所以，她就把臺灣想成像是新加坡的地方，但又不像新加坡那麼貴。身邊的親戚也跟她說，臺灣的教育很好，有些親友也因為到臺灣念書，中文程度變得非常好。

透過有臺灣經驗的朋友推薦，陳璦慧開始透過偶像劇《流星花園》認識臺灣，更因此愛上臺灣。其實印尼有很多人去中國留學，而且在印尼學的是簡體字，來臺灣就得重新學習繁體字，而且少有經辦臺灣留學業務的公司。然而，在媽媽的支持和自己的思考以後，她透過雅加達臺灣辦事處的人員協助，以及自己努力翻譯文件，終於進入世新大學就讀。

在臺北生活了五六年，陳璦慧已經完全適應這裡的環境，也幾乎完全融入。她認為，臺灣人不會在意朋友的信仰，有些人去廟裡拜拜，同時也會去教會參加活動，還很尊重有「同志」傾向的人，這些在印尼都是無法置信的事。

大學畢業以後，她順利的找到臺灣老字號的食品公司工作，她喜歡很自然的到處走走，就算在河濱公園騎腳踏車，也不會擔心碰到機車搶劫。這些在印尼，特別是雅加達根本就是不可能做到的事。

提到未來的夢想，由於陳璦慧已經通過臺灣外語導遊的國家考試，也參加了相關的訓練課程，因此，未來也可能往旅遊團導遊或是擔任印尼文老師的方向前進，希望讓更多臺灣人了解印尼的文化和語言。如果未來回去印尼，就打算開一家以健康料理為主題的餐廳，把臺灣盛行的健康意識帶回印尼。（新聞轉載自新住民全球新聞網）