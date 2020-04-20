澳洲藏百億美元當護身符也無用？ 「習派」公安部副部長突遭拔官

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國中紀委昨（09）日晚間宣佈，公安部副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查和監察調查。身為「習系」的孫力軍2月份還曾與習近平在抗疫視訊中同框，沒想到才幾個月，就「中箭落馬」，成為今年第二位遭調查的中國副省級官員。

綜合媒體報導，孫力軍畢業於澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，擁有公共衛生碩士學位。曾任中國公安部黨委委員、副部長。在武漢肺炎肆虐期間，他被調往武漢進行「維穩」，以防民變，屬於中國中央督導組的一員。

流亡美國的商人郭文貴曾爆料，孫力軍透過妻子李莉在澳洲的銀行帳戶存有高達100多億美元（約數百億人民幣）存款，還在澳洲藏了大量機密文件及卷宗當做護身符，但顯然沒有用。

中共中央紀律檢查委員會19日晚間，以寥寥幾句「涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。」帶過，並未解釋違法細節。

有中國網友說「這種事，字兒越少，事兒越大」「經濟不行了，必須加大反腐力度，多殺些豬！才有肉吃」

被視為「習近平派系」的孫力軍，在武漢肺炎抗疫陣線中多次出現在官媒的報導中，外界原本認為孫將乘勢進入習派核心，沒想到剛上馬即落馬。

消息傳出後，中國公安部昨日發佈新聞稿表示，「堅決擁護對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查。」，強調孫力軍遭到調查，乃是「長期以來無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果。」

《法廣》報導，中國公安部的新聞稿不在批評孫力軍，而是在選邊站，並且「堅決擁護中央決定，堅決把思想和行動統一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署。決不允許做“兩面人”、搞“兩面派”」等言論，在中國高官落馬愈加頻繁的情況下，顯示習近平的不安感日益增加。