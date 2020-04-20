【武漢肺炎】敦睦艦隊24人足跡大揭露　分布9縣市　今天起發簡訊提醒民眾

海軍敦睦遠航支隊確診武漢肺炎累計24例，其中8人在 高雄；高雄漢神巨蛋百貨19日晚間提早打烊，20日停業 執行大規模清潔消毒。 海軍敦睦遠航支隊確診武漢肺炎累計24例，其中8人在 高雄；高雄漢神巨蛋百貨19日晚間提早打烊，20日停業 執行大規模清潔消毒。 (來源 中央社)

最後更新時間：2020-04-19 11:37

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）國軍敦睦艦隊已24人確診武漢肺炎。疫情指揮中心表示，20日上午起陸續已針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的30餘個場所，發簡訊提醒民眾，約有20萬人會收到，提醒必須自我健康管理。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再新增21人，累計24人染疫，確診個案集中在磐石艦，其他兩艦都沒有陽性案例。

因染疫軍官15日至18日曾在社區活動，指揮中心表示，該24名染疫者若曾在空曠地方停留超過15分鐘，今日上午起已發簡訊提醒同一時段曾到同一地點的民眾。提醒若曾到該地的民眾應自我健康管理，若有疑似症狀，可打1922專線或做好防護就醫。

另外，指揮中心18日至19日已針對3艘艦艇官兵及其家屬親友發送提醒簡訊，估計發送簡訊數量約2000至3000人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前符合上述條件的場所約30餘個，約分布在9個縣市。

基隆(1)：

個案15日上午下船後，即搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日晚間6時55分搭乘高鐵自左營返回台北，晚間9時20分轉搭國光客運返回基隆，晚間9時50分下車後即步行返家。

個案沒有搭乘基隆市任何公共運輸工具或計程車，中間也沒有到過其他公共場所，返家後即在家中休息沒有外出。個案18日上午接獲通知後，中午由部隊派車統一接送至北部某檢疫所接受集中檢疫、採檢，昨天確診。

基隆市長林右昌表示，17日晚間9時20分搭乘國光客運從台北開往基隆的乘客請主動與市府防疫專線（24276154或1922）聯絡，衛生局與警察局將協助比對坐在確診個案周遭民眾，以實施居家隔離工作，確保大家健康與安全。

台北(1)：

台北市副市長黃珊珊表示，個案從左營回台北後共到過6個處所，也有搭乘公共運輸，但全程皆戴口罩，僅17日下午3時至4時，騎摩托車載女友到桂林路家樂福的爭鮮餐廳吃飯時，才將口罩拿下，不過，個案吃完飯就離開，沒有進入賣場。

桃園(2)：

案例1：20餘歲男性個案，曾在4月15日晚間約9時30分至台北捷運北投站搭乘捷運至台北火車站，晚間10時從台北火車站搭乘區間車至桃園火車站。

4月16日約下午4時30分至5時15分至桃園市桃園區統領百貨地下1樓誠品書店；接觸者已匡列28人、進行居家隔離。

案例2：20餘歲女性個案，曾在4月15日下午3時至晚間7時至高雄市左營高鐵站旁新光三越百貨公司，隨後至三民區一家餐廳，停留至晚間9時30分，隨後至左營高鐵站搭乘高鐵至嘉義站。

4月16日下午3時搭乘嘉義市BRT至嘉義高鐵站，下午4時至5時18分，搭乘高鐵車次838由嘉義高鐵站至桃園高鐵站；4月17日下午3時30分至4時45分，至桃園市八德區家樂福；接觸者已匡列5人、進行居家隔離。

台中(3)：

台中市政府衛生局公布台中市有3名確診者，接觸者共有22人，包含家人、女友、診所人員等，其中有1人為市府政風處同仁，現均居家隔離中，市府有60名員工因與居家隔離者同辦公室，即日起居家自我健康管理。

案例１： 15、17日到診所看診

案例2：15日晚間8時30分至10時30分到85度C沙鹿英才店在戶外區喝咖啡，16日，晚間8時30分至9時30分到沙鹿家樂福賣場，17日下午5時至6時又到清水區華得來飲料店買飲料。

案例3：曾前往外婆家，16日晚間7時30分至8時30分到歐奇牛排沙鹿店用餐，17日又去苗栗的女友家，並和女友家人到新竹風景區遊玩，又到過苗栗賣場。

苗栗縣政府今日上午發布新聞稿公布疫調結果，案例3曾於17日前往頭份市3處店家，分別為五花馬水餃館（頭份店）停留時間中午12時至下午1時，晚間6時至全聯福利中心頭份中央店（雞蛋區跟樟腦丸區），停留10分鐘，接著前往思夢樂-頭份店（女性內衣區）停留10分鐘。

雲林(1)：

4月15日下午由父母接回住處，16日跟隨父母拜訪親友並共進午餐，16日晚上到台北找朋友，當日深夜搭高鐵南下高雄訪友並借住友人住處，18日收到召回通知即北返林口，中途有返家拿衣物。

衛生局表示，已匡列案413的親友8人進行居家隔離並安排採檢。另台中市案404，曾返回雲林探視親人，也匡列親人2人進行居家隔離及採檢。

嘉義市(1)：

15日由家人開車接回家，全程戴口罩，16日前往台南，17日12時30分至14時30分到台南南紡購物中心Mo-Mo-Paradise壽喜燒，並於14時30分至15點40分於享溫馨KTV停留，並返回嘉義市，18日由部隊防疫專車載回。

台南(1)：

為住在歸仁區的30多歲男性，個案於14日下軍艦後，曾到軍營附近的全家超商買東西；15日離開軍艦，並從左營搭計程車回到台南居所後，就沒有再出門，當晚開始有一些倦怠感。15日未出門，餐點由家人準備。16日下午4時抵達則與一名友人到新光三越台南新天地吃飯逛街，隨後從B1搭電梯至6樓，先到翰林茶館購買飲料，再到麥當勞點餐後，進入公共客席區用餐。約下午6

17日則在家中未出門，18日上午9時接獲部隊通知後，中午至台南公園指定地點集合，晚上6時搭上巴士前往檢疫所。但候車期間曾到公園路轉運站的全家便利商店買飲料。

高雄(8)：

高雄市衛生局公布有8例確診個案在高雄，足跡包括7處：

漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol，4/16 11:30-13:30）

瑞豐夜市（4/16 21：00-22：30）

義大商城（4/16 13：30-18：00）

家樂福鼎山店（4/17 10：00- 11：00）

好市多大順店（4/17 9：00-10：00）

四維羽球場（4/15 9：00-10：00）

小港郵局（4/17約停留30分鐘）

由於海軍敦睦艦隊的700多名官兵中，約180人設籍高雄，韓國瑜和局處首長在會後說明時，神情凝重，要求軍方和中央流行疫情指揮中心提供更完整的相關資料，以圍堵疫情。

屏東(4)：

案例1：15日下船後自行騎車返家，1小時後返回高雄營區，未有社區活動史。

案例2：16日下午5時30分至晚間7時，與17日下午3時50分至5時30分曾去過屏東市國民運動中心，5時30分至7時，前往長治鄉玄天上帝廟附近球場，其他地點皆短暫且有戴口罩。

案例3：16日下午至屏東大學找朋友、17日至屏東大學接朋友，並在環球影城用餐後返家未再出門。

案例4：16日上午10時30分至下午2時，曾前往潮州健身工廠運動。16日、17日戴口罩搭火車及高鐵到桃園市龜山區國立體育大學找朋友，住在該校委外宿舍，他到過小吃店、麵店、早餐店用餐及理髮活動，之後陪同友人弟弟（為已解列的確診個案）前往長庚醫院看診。