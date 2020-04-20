台灣墾丁淨海垃圾量變少 海保署：打造珊瑚乾淨產卵環境

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）每年農曆三月媽祖誕辰前後，適逢屏東墾丁珊瑚產卵的季節，海洋委員會海洋保育署19日與台灣潛水攜手在當地舉辦淨海活動，希望為珊瑚打造乾淨的產卵環境與生生不息的永續海洋環境。

2020年首場「愛海無距．為海而戰」淨海活動，海保署與在地潛海戰將，台灣潛水及潛水愛好者們深入海洋以岸潛淨海的方式實踐愛海宣言，並呼籲更多潛海戰將加入淨海行列，一起為海而「戰」。

自2019年起，為了減緩海洋環境惡化的問題，海保署開始招募潛海戰將，成員包括喜愛潛水的團體及個人並從今年度起，攜手地方政府共同招募宣傳，截至3月底止已有95團體及個人、共計1,237位成員，加入潛海戰將的行列。

海保署長黃向文表示，從以往淨海的經驗來看，漁線或是漁網等廢棄物，常因為人為的捕撈行動，而纏繞在珊瑚礁上，導致珊瑚的生存空間逐漸受到限縮，進而造成珊瑚死亡。

或許是受武漢肺炎疫情影響，降低了民眾出外旅遊的意願，海保署與潛水客昨天深入墾丁海域淨海，只清出兩袋左右的垃圾量。海保署未來將持續與地方政府、在地志工及相關單位合作，公私協力建置完善機制，從源頭管理減少垃圾，以實現海洋保育及資源永續的最終目標。

以上照片由海洋委員會海洋保育署提供