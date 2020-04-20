台灣劇團調侃武漢肺炎惡搞模仿　惹怒醫界引反彈聲浪

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 台灣藝文產業受到新冠肺炎重創，尤其表演藝術損失更為慘重，許多劇團更面臨收團危機，然而，有劇團腦筋一轉趁疫情之熱，推出搞笑模仿劇盼殺出重圍，卻引起正負兩極的討論聲浪。

綜合媒體報導，「中央流行『藝』情指揮中心」由全民大劇團Youtube頻道上推出因應時事的搞笑版本，主要模仿疾管署每日召開的疫情說明記者會，演員洪都拉斯惡搞演出指揮官陳時中脾氣不好的弟弟「陳鬧鐘」，現已於網路上推出第5集，然而網路上評價卻十分極端。

全民大劇團表示，無法在演出現場帶給粉絲看戲的快樂 但也無法停止繼續帶給觀眾歡笑的心。該系列在首集由「陳鬧鐘」打響知名度，不僅嘲諷國民黨立委葉毓蘭使用氣炸鍋「蒸」口罩，也抨擊記者重複提問的現象，然而，該系列影片引起醫界人士反彈，認為疫情仍未明朗，節目太過戲謔輕挑，呼籲台灣不該讓節目降低人民對疫情的警覺心。

《自由》報導，19日暴增22例確診個案，其中21例是海軍敦睦艦隊成員，還有1例境外移入，製作節目的全民大劇團團長謝念祖受訪時表示，看到確診暴增新聞，原本劇團還在錄影，馬上停下來與團隊討論修改劇本方向，原本有寫進陳時中被記者問酒店女公關問到暴走的劇本，也有因此而刪掉。

團長謝念祖強調，「其實節目就是希望大家會心一笑，我想一定有人罵，但也非常受矚目，當初真沒料想到，坦白講確診案例一下多這麼多，大家情緒也受影響，心都往下沉，大家還是希望部長能用專業的方法來度過難關。」

有網友直呼「超用心的劇團！超費心的設計！在這防疫期間，心情愉快，健康自然跟著來！」，卻也有人說「用低級笑話丑化這群辛苦的防疫和醫護人員，我不覺得好笑，只覺得噁心」，引起討論熱潮。

最新一集(第5集)已於昨(19)日上架，該劇團成立於2006年，由台灣演員及導演謝念祖成立。