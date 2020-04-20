【武漢肺炎】參謀總長黃曙光自主健康管理14天　胞妹黃珊珊：3/8掃墓後就沒看到他

台北市副市長黃珊珊(左) 是參謀總長黃曙光(右) 的胞妹 (圖由TN合成, 取自黃珊珊臉書.中央社檔案照片) 台北市副市長黃珊珊(左) 是參謀總長黃曙光(右) 的胞妹 (圖由TN合成, 取自黃珊珊臉書.中央社檔案照片)

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 敦睦艦隊磐石艦爆發24例新冠肺炎，主持艦隊結訓典禮的參謀總長黃曙光，進行自主健康管理14天。黃曙光的胞妹、台北市副市長黃珊珊20日說，「3月8日去掃墓碰到我哥哥，到現在沒有碰到他」。

根據東森新聞報導，黃珊珊表示，這兩天曾通電話，黃曙光看到她生病，因此打電話給她，黃珊珊強調，「我們都有相關規範」，希望這次大家都平安無事。

黃珊珊日前因過度勞累而病倒，接連兩天取消公開行程。中央社16日引述重返工作崗位的黃珊珊說，12日下午她因燒到攝氏38度且有呼吸道症狀，到醫院進行採檢，兩次武漢肺炎採檢都呈陰性。

黃珊珊被視為台北市長柯文哲的「接班人」，從武漢肺炎爆發以來，也一肩扛起重責大任，晚上要稽查夜店，早上去視察市場防疫，早上7點半還是要去會議室。

12日晚間她宣布取消13日的行程，疫情應變小組會議也由副市長蔡炳坤主持，直到15日市議會開議，才拜會議長陳錦祥，並在臉書上表示自己身體不適。

她說，12日上午視察市場後，下午因身體發熱而到醫院檢查，燒到38度且有呼吸道症狀，「該做的檢查都有做」，坦言2019冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，依照相關規定，就要通報。

黃珊珊說，「二採陰性，所以我才能回來」，表示醫師的診斷是呼吸道發炎。

不過外界也好奇，是否曾與黃曙光碰面才會暫時隔離？