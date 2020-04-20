失聯移工懷胎4月想回家 暖心移民官助返國

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署嘉義市專勤隊近日受理1名印尼籍失聯移工自行到案。來自印尼的「西蒂」(化名)懷有4個月身孕，丈夫因非法工作已遭遣返回國，自己身體不適無法工作，失去唯一經濟來源，得知移民署實施「擴大自行到案專案」的消息，選擇主動向移民署投案。

武漢肺炎疫情尚未停歇，為配合政府防疫工作，移民署自4月1日起實施為期3個月的外來人口在臺逾期停(居)留「擴大自行到案專案」，專案期間採取「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施，鼓勵包括失聯移工在內的逾期停(居)留外來人口主動投案，相較被查獲者不僅可以免予收容，也可以免除禁止入國之管制，而且只裁處法定最低額度新臺幣2,000元，移民署將會協助辦理返回母國事宜。

印尼籍失聯移工「西蒂」(化名)在接受移民官調查時表示，自己懷有4個月的身孕，腹中寶寶的父親同樣來自印尼，數週前西蒂的丈夫因失聯又非法工作遭移民署查獲強制收容並遣返回國，而自己又因懷孕身體不適無法工作，失去唯一經濟來源後，只能靠之前存下的些許積蓄過活。

西蒂擔心若在臺產子無法負擔龐大的醫療費用，且寶寶在臺出生若要返回印尼時更須辦理繁雜文件及手續。

正苦惱時，從朋友處得知移民署實施「擴大自行到案專案」的消息，罰鍰僅裁處法定最低額度新臺幣2,000元，剛好在她有能力負擔的金額範圍內。為了給即將出生的寶寶一個安心成長的環境，不必跟著她四處躲藏，西蒂選擇主動向移民署投案。

嘉義市專勤隊受理後，積極協助西蒂辦理返國事宜，趕在飛機航班因疫情升溫而減少前，協助西蒂訂位並順利返回印尼待產。